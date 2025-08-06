雲林男大喊「人劍合一」弒母砍父 二審今宣判仍判12年
雲林縣25歲林男子患有嚴重躁症，去年7月凌晨持刀進入父母房間，大喊「人劍合一」竟將母親當場刺死，並追殺父親成傷，父親及胞兄事後為他奔走，取得84位親友連署原諒，一審認他對直系血親尊親屬犯殺人罪及殺人未遂兩罪應執行12年，不服上訴二審，今上午宣判遭駁回。
林男大學畢業不久，去年回到虎尾和父母同住，林男求學期間長期失眠，自認有不明東西附身，常不由自主起舞比劃跳「太子舞」傳遞神靈話語等宗教妄想現象，他未尋求醫療協助，只以民俗、收驚方式處理，致身心狀況漸趨嚴重，無法正常工作，經精神鑑定診斷「重度躁症」。
去年7月12日凌晨，林男再度發作，深夜大喊「人劍合一」手持水果刀進入父母房間，朝母親胸口猛刺多刀，深及心、肺，血流如注當場死亡，父親被吵醒起身制止無效，林男持刀轉身刺向父親，父與林男在房內纏鬥，林父肩背及手被刺傷，肋骨也骨折，趕緊逃出房間。
林男連刺父母，水果刀都被刺斷，他再另持菜刀追殺父親，經報案警方火速趕到，才合力將林男壓制，這起弒殺雙親1死1傷事件震驚地方。
經鑑定，林男行為時，確有辨識及控制能力顯著減低情形，另犯殺害直系血親尊親屬未遂部分，刑度上減輕外，合議庭認為無前科，且家庭支持功能良好，甚至在法庭審理期間，林父還四方奔走，獲得84位親友出具聲明書及17位被害人家屬出具和解書，以林父及胞兄出具的陳述書，同表願意和解給予他自新機會，足顯被告的家庭支持功能極高，有利復歸社會。
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