雲林男大喊「人劍合一」弒母砍父 二審今宣判仍判12年

雲林縣25歲林男子患有嚴重躁症，去年7月凌晨持刀進入父母房間，大喊「人劍合一」竟將母親當場刺死，並追殺父親成傷，父親及胞兄事後為他奔走，取得84位親友連署原諒，一審認他對直系血親尊親屬犯殺人罪及殺人未遂兩罪應執行12年，不服上訴二審，今上午宣判遭駁回。

林男大學畢業不久，去年回到虎尾和父母同住，林男求學期間長期失眠，自認有不明東西附身，常不由自主起舞比劃跳「太子舞」傳遞神靈話語等宗教妄想現象，他未尋求醫療協助，只以民俗、收驚方式處理，致身心狀況漸趨嚴重，無法正常工作，經精神鑑定診斷「重度躁症」。

去年7月12日凌晨，林男再度發作，深夜大喊「人劍合一」手持水果刀進入父母房間，朝母親胸口猛刺多刀，深及心、肺，血流如注當場死亡，父親被吵醒起身制止無效，林男持刀轉身刺向父親，父與林男在房內纏鬥，林父肩背及手被刺傷，肋骨也骨折，趕緊逃出房間。

林男連刺父母，水果刀都被刺斷，他再另持菜刀追殺父親，經報案警方火速趕到，才合力將林男壓制，這起弒殺雙親1死1傷事件震驚地方。