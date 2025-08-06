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東海女大生慘遭輾死 家屬控巨業只願賠30萬痛批如施捨

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中巨業客運施姓司機去年9月在台中車站前輾死東海大學林姓女大生，施被依過失致死罪嫌起訴，目前仍在台中地院一審中；被害家屬昨透過律師發聲明，指巨業只願意賠30萬和解，痛批如同施捨，對比案發時高層在鏡頭前鞠躬作秀，態度冷前後熱，令人不齒。

律師劉建志在臉書表示，身為告訴代理人，他已經不知道該說什麼了，一間經營了50多年的客運企業，究竟是基於怎麼樣的經營倫理以及企業社會責任，才會用這種態度面對自身安排司機超時工作所導致的悲劇，事發時的鞠躬，不過是企業試圖消弭民怨的鬧劇。

劉並代家屬發出聲明指出，案件一審中，目前知悉肇事司機事故時，因巨業不當排班造成駕駛時數嚴重超時、有疲勞駕駛，並違反公司投保的責任保險契約條款，保險公司以此拒絕理賠。

聲明說，巨業表示僅願意賠償30萬元和被害家屬和解，對比該公司案發時，公司高層開記者會在鏡頭前鞠躬作秀，現今卻以形同施捨和被害家屬洽談和解，態度前熱後冷，無疑是第二次傷害，令人不齒。

聲明表示，呼籲巨業公司和肇事司機，身為一家營運半世紀的客運企業，應勇於展現企業倫理與負擔社會責任，正視對被害家屬傷害、賠償。

律師替家屬發出聲明。圖／律師劉建志臉書
律師替家屬發出聲明。圖／律師劉建志臉書

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