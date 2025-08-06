陳智菡公開史書華捐款紀錄挨告 不起訴確定

京華城案審理期間，民眾黨立法院黨團主任陳智菡公開牙醫史書華捐款紀錄，遭控違反個資法，經士檢處分不起訴，史書華聲請再議；高檢署昨天駁回再議，陳智菡不起訴確定。

本案起於，曾協助柯文哲競選台北市長的醫師許富舜，今年1月間在柯文哲妻子陳佩琪臉書（Facebook）留言指出，2014年他為柯文哲建置線上政治獻金電子金流系統，當時認為柯文哲能為新政治典範、拒絕不明來源的金錢運作團隊，「然而，我親眼見到這些金額被帶回家，內心難免不勝唏噓」。

根據士林地檢署不起訴書，許富舜後續接受媒體訪問時表示，可以問史書華，他一直不爽他捐的新台幣10萬元不見了。史書華則受訪稱，從未收到收據，也無法從監察院申報系統查到捐款紀錄。

陳智菡隨即在臉書發文並召開記者會，表示已查明會計確有寄出收據，也曾向史書華確認寄達，並公開含有史書華個人資料與監察院捐款紀錄的說明看板。史書華對陳智菡提告違反個人資料保護法。