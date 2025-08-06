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男發布世壯運衣印成TAIPI圖文遭辦 法院裁定不罰

中央社／ 台北6日電

黃姓男子5月間發布印有TAIPI的世壯運NG衣服圖文，被警方認定為假訊息。士院認為，難認文章足致聽聞者畏懼、恐慌，不符社會秩序維護法處罰散布謠言要件，裁定不罰，可抗告。

2025雙北世壯運於5月17日至30日舉行。有民眾5月21日在社群平台Threads發表圖文稱，「繼廣告上的台北，英文被翻譯成TAIIPEI後再一包，在國小服務的友人收到學校發給每位教職員的世壯運NG衣服」，同時附上印有TAIPI字樣的T恤圖片。

此貼文引發關注，台北市教育局、雙北世界壯年運動會執行委員會均發表澄清聲明，指此貼文非事實，並請求警方查辦。新北市警察局汐止分局追查來源為黃男，依違反社維法「散布謠言，足以影響公共之安寧者」規定，移送士林地方法院。

根據士院裁定書，黃男坦承發文，表示圖片來自任職學校的友人，推測是衣服廠商捨不得丟棄瑕疵品，轉贈教職員，認為是低級錯誤才在社群分享。

法官認為，黃男發文根據友人提供資訊，以自身理解、判斷而發表個人意見及評論，屬言論自由保障範疇，即使黃男論述可能令不同意見者有負面觀感，或引發不快，仍不影響其意見表達及評論。

裁定提到，綜合警方檢送證據，無法認定黃男主觀上有捏造不實的故意，也難認足致聽聞者有畏懼、恐慌等負面心理，而影響公共安寧，不符合「散布謠言，足以影響公共之安寧者」構成要件，日前裁定不罰，可抗告。

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