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違規被攔散發酒氣自豪「喝很大」酒測器一吹高雄男秒慫
高雄29歲張姓男子開車在旗津區違規，警方來聽盤查時發現他渾身酒氣，不料張男卻不滿，不斷向警方稱「我有違規嗎？」，更聲稱自己「喝很大」，雖他最後酒測值未達每公升0.25毫克標準，但仍觸犯行政罰，被當場開單並移置車輛。
旗津分駐所巡邏警網於本月4日15時許巡經中洲三路時，發現一輛自小客車行駛有跨越行車分向線、停等紅燈時超越停止線等交通違規，巡邏員警便上前攔查。
警方發現，張男駕照註銷、且渾身酒味、滿臉通紅，追問張男是不是喝酒時，張男卻不斷喊聲「我沒違規」，還自豪「我喝很大」，直到酒精檢知器亮紅燈，才慌張改口說是昨晚飲酒。
警方對張男施測，呼氣酒測值雖未達每公升0.25毫克標準，但仍觸犯行政罰，警方分別依道路交通管理處罰條例對張男製單舉發，酒駕、無照駕駛等罰單，最高可處14萬5800元罰鍰。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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