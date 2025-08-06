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昶虹國際買賣煤炭隱匿關係人交易 時任總經理50萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

昶虹國際公司被控於2018年間，與一家境外公司有筆400多萬美金煤炭交易，但財報上卻隱匿為非關係人交易，調查局北機站認為有財報不實，昨天搜索約談時任董事長黃明和、總經理冷錫光、財會主管陳意鈴3被告到案，台北地檢署漏夜複訊後，今晨依違反證交法罪命冷男50萬元、陳男20萬元交保，陳男訊後請回。

據調查，昶虹國際過去是光碟片製造廠，後來轉為電子產品代工與醫療器材研發，去年因未依規定申報財報，股票被終止上市。過去知名煤炭商陳建飛也曾入主昶虹國際，後來因案棄保潛逃遭通緝，陳建飛在這起煤炭交易案中，也有涉及不法。

調查指出，冷錫光過去擔任億麗科技（昶虹國際前身）總經理期間，與時任監察人陳建飛勾串，明知陳建飛無購買煤炭需求，卻與陳建飛名下兩家境外公司進行虛假交易，協助陳建飛套現10億元，並不實填寫「其他應付款」會計科目，檢方調查後起訴冷錫光、陳建飛等人，法院依違反證交法判冷錫光1年8月徒刑、陳建飛3年2月徒刑。

此外，陳建飛還涉及用假交易資料向兆豐等銀行詐貸9.4億元，被法院重判11年6月徒刑，案件上訴三審期間他棄保潛逃，遭發布通緝。

檢調查出，2018年昶虹國際與境外公司有筆400多萬美金、約台幣上億元的煤炭交易，但冷錫光卻指示陳意鈴登載不實財報，檢調懷疑該筆資金被陳建飛挪為私用。

昶虹國際前總經理冷錫光（右）50萬交保。記者張宏業／攝影
昶虹國際前總經理冷錫光（右）50萬交保。記者張宏業／攝影
昶虹國際前董事長黃明和訊後請回。記者潘俊宏／攝影
昶虹國際前董事長黃明和訊後請回。記者潘俊宏／攝影
昶虹國際前財會主管陳意鈴（右）20萬交保。記者張宏業／攝影
昶虹國際前財會主管陳意鈴（右）20萬交保。記者張宏業／攝影

通緝 美金 檢調

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