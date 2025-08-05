昶虹國際煤炭交易涉財報不實 前董座移送北檢複訊

已下市的昶虹國際被控於2018年間，與一家境外公司有筆高達400多萬美金的煤炭交易，卻在財報上隱匿為為非關係人交易，涉及財報不實；調查局北機站5日搜索4個處所，約談時任董事長黃明和等3名被告及11名證人，黃明和稍早移送台北地檢署複訊，全案依違反證交法偵辦。

同案約談包括昶虹國際時任總經理冷錫光、財會人員陳意鈴、祥睿工程代表人田桂蘭等。據了解，黃明和偵訊過程對關係人交易、資金流向都供稱不清楚。

據調查，昶虹國際是光碟片製造加工廠，2021年間，曾任億麗董事長的黃明和以煤礦交易為幌子，挪用逾10億元資金借給時任監察人陳建飛，檢方當時搜索約談2人到案，黃明和被諭令30萬交保，陳建飛100萬交保。

陳建飛曾是知名煤炭商，曾是台電供應團隊名噪一時，但他投資失利，涉假造和國外燃煤業者的交易資料，向兆豐等銀行詐貸9.4億元，被法院重判11年半徒刑，他利用上訴三審期間棄保潛逃，遭發布通緝，之後最高法院駁回上訴，判刑定讞。