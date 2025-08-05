快訊

獨／彭金隆邀10家壽險董總面談聚焦三議題 擬推費利率非長期保證新制

聽新聞
0:00 / 0:00

昶虹國際煤炭交易涉財報不實 前董座移送北檢複訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

已下市的昶虹國際被控於2018年間，與一家境外公司有筆高達400多萬美金的煤炭交易，卻在財報上隱匿為為非關係人交易，涉及財報不實；調查局北機站5日搜索4個處所，約談時任董事長黃明和等3名被告及11名證人，黃明和稍早移送台北地檢署複訊，全案依違反證交法偵辦。

同案約談包括昶虹國際時任總經理冷錫光、財會人員陳意鈴、祥睿工程代表人田桂蘭等。據了解，黃明和偵訊過程對關係人交易、資金流向都供稱不清楚。

據調查，昶虹國際是光碟片製造加工廠，2021年間，曾任億麗董事長的黃明和以煤礦交易為幌子，挪用逾10億元資金借給時任監察人陳建飛，檢方當時搜索約談2人到案，黃明和被諭令30萬交保，陳建飛100萬交保。

陳建飛曾是知名煤炭商，曾是台電供應團隊名噪一時，但他投資失利，涉假造和國外燃煤業者的交易資料，向兆豐等銀行詐貸9.4億元，被法院重判11年半徒刑，他利用上訴三審期間棄保潛逃，遭發布通緝，之後最高法院駁回上訴，判刑定讞。

檢調追查，陳建飛曾入主昶虹國際，2018年昶虹和境外公司有筆400多萬美金，約台幣上億元的煤炭交易，卻在財報上登載不實，涉違反證券交易法公告不實財報罪，檢調懷疑該筆資金被挪為私用。

昶虹國際前董事長黃明和涉財報不實遭調查局搜索約談，詢後移送台北地檢署複訊。記者潘俊宏／攝影
昶虹國際前董事長黃明和涉財報不實遭調查局搜索約談，詢後移送台北地檢署複訊。記者潘俊宏／攝影

關係 美金

延伸閱讀

名律師被控洩密給詐團主嫌 60萬交保限制出境出海

33歲人夫師戀11歲女童！交往11年未成年性交 他被重判上訴駁回

影／ETmata元宇宙賣ETM虛擬假幣涉詐 負責人與助理雙雙聲押

影／印尼雜貨店涉地下匯兌高達50億 伯樂人資老闆移送北檢

相關新聞

昶虹國際涉財報不實 前董座黃明和移送北檢複訊

去年因未交出財報遭勒令下市的昶虹國際公司，傳出2018年間涉財報不實，隱匿一筆與關係人相關的逾億元、約400多萬美金的煤...

海虎潛艦1年多前不幸落海 失蹤士官長林俊榮台南地院宣告死亡

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎潛艦前年12月21日執行偵巡任務期間，6人落海，3人被救起，但仍有3人迄今尚未尋獲，其中士官...

最高行政法院判決出爐「酒駕吊扣恐鬆綁？」交通部擬檢討法規

依道路交通管理處罰條例第35條第9項規定，只要駕駛人酒駕、毒駕、拒絕酒測，不管是否為車主，酒駕車輛牌照將一律吊扣2年，就...

酒駕吊扣鬆綁？交部擬檢討法規

依道路交通管理處罰條例，酒駕車輛牌照吊扣二年，有車主不服提行政訴訟，最高行政法院今年二月判決車主勝訴，認為「酒駕駕駛與車...

助理費案疑滅證 游吾和父女遭押

民進黨籍三連霸桃園市議員游吾和，被控虛報及浮報議員助理費逾十年，桃園地檢署前天搜索約談十三人，依貪汙治罪條例偵辦，發現游...

勁永禿鷹案纏訟20年 李進誠判4年5月

金管會檢查局前局長李進誠廿年前洩漏偵辦勁永公司消息，放空勁永股票圖利炒手，一審被依圖利罪判刑十年。案件纏訟多年，台灣高等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。