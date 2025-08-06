助理費案疑滅證 游吾和父女遭押

民進黨籍三連霸桃園市議員游吾和，被控虛報及浮報議員助理費逾十年，桃園地檢署前天搜索約談十三人，依貪汙治罪條例偵辦，發現游等人手機對話紀錄和人頭助理資料疑被刪除，昨聲押禁見游及其女兒游惠瑜獲准，命其他人三至十萬元交保或請回。

檢方調查，游吾和二○一四年底擔任桃園升格為直轄市後首屆市議員，直到今年三月，涉嫌與女兒游惠瑜分別虛報、浮報助理費，粗估至少百餘萬元，不當得利詐領的金額總數，尚待比對釐清。

桃檢肅貪組檢察官黃榮加接獲檢舉展開調查，前天清晨指揮桃園市調查處，搜索游吾和位於桃園大園區住處、辦公室及服務處，約談游等十一名被告、二名證人到案說明，訊後認定游家父女均違反貪汙治罪條例，犯嫌重大，游等人手機對話紀錄和人頭助理資料疑被刪除，尚有證人未到案，有湮滅證據、勾串共犯及逃亡之虞，聲押禁見。

桃園地方法院開羈押庭時，游家父女坦承部分被登記為助理者並未實際工作，或有低報薪資等不實登載，但否認涉貪，稱虛報款項用來補貼其他未申報的助理薪資。法院認為，游等人說法與卷內證人證詞及客觀證據多有出入。

有證人指出，游吾和等人曾刪除手機對話紀錄；有共犯供稱，為免留下紀錄，曾銷毀人頭助理的薪資存摺等物品。法院認為，考量人頭助理與被告、共犯關係密切，仍有相關證人未到案，裁定羈押禁見。

法院考量，游吾和需即時用藥，暫不禁止他收受物品；至於游惠瑜則禁止受授物件，以防串證。