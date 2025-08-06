酒駕吊扣鬆綁？交部擬檢討法規

依道路交通管理處罰條例，酒駕車輛牌照吊扣二年，有車主不服提行政訴訟勝訴，交通部表示均將先不扣牌，檢討修正法規。本報資料照片

依道路交通管理處罰條例，酒駕車輛牌照吊扣二年，有車主不服提行政訴訟，最高行政法院今年二月判決車主勝訴，認為「酒駕駕駛與車主為同一人」才適用扣牌規定。交通部表示，現行均將先不扣牌，檢討修正法規。

民眾只要酒駕、毒駕、拒絕酒測，依道路交通管理處罰條例規定，不管駕駛人是否為車主，車輛牌照將一律吊扣二年，就算車主不知情，也照樣要罰。

日前一名吳姓男子名下小客車被兒子開出門，因酒駕被警方查獲並吊扣車牌，車主不服提行政訴訟。最高行政法院今年二月判決車主勝訴，讓裁罰機關面臨要不要扣牌的難題，近期各裁罰單位也紛紛去文詢問交通部處理方式。

交通部表示，尊重法院見解，既然有此問題，一旦扣牌可能會面臨行政訴訟，且明知可能敗訴的情況下，也可能衍生國賠等問題，因此現行將先不扣牌，並會審慎依照相關法院見解檢討修正法規。

交通部指出，道路交通管理處罰條例於二○一九年修正時，依照立委的提案，不管酒駕的駕駛人是否為汽車所有人，都可以扣牌沒入車輛，當年修法的時候，立委並沒有要求駕駛人一定要是車主。

交通部說，今年最高行政法院二月判決，認為應區分駕駛人及汽車所有人，依照行政訴訟法，最高法院見解有拘束下級法院見解的權利，因此未來遇到類似違規案件訴訟，會依照最高法院新的見解處理。