勁永禿鷹案纏訟20年 李進誠判4年5月

金管會檢查局前局長李進誠廿年前洩漏偵辦勁永公司消息，放空勁永股票圖利炒手，一審被依圖利罪判刑十年。案件纏訟多年，台灣高等法院更五審昨判李四年五月徒刑，褫奪公權三年，命接受電子手環監控。

高院更五審認為，李進誠犯貪汙治罪條例圖利罪、刑法洩漏國防以外秘密罪，從較重的圖利罪論處；李時任金檢局長，曾任高檢署檢察官，深知金融檢查秘密及偵查秘密的重要，卻洩密給朋友、記者，由官員與股市炒手合組「禿鷹集團」，再利用媒體放出利空消息牟取暴利，影響企業正常籌募資金管道，廣大散戶投資人將血本無歸。

李的友人林明達、陳俊吉分別獲八八九萬、四七一萬元不法利益，更五審認為李嚴重損害金融秩序。李一審被判十年徒刑，更五審認為一審計算不法利益金額錯誤，且李是間接圖利，並非「直接圖利」，他數次洩密犯行屬連續犯，一審以數罪論不當，撤銷改判。

李不認罪，更五審認為他無意反省，判刑四年五月，當庭命他接受電子手環監控至明年八月四日，每晚六至九時在台北市居所前，拍攝面部照片傳送至科技設備監控中心。

判決指出，李在二○○五年三月十日發現勁永公司與子公司假交易，檢調將偵查、甚至搜索，翌日將金融檢查及偵查秘密洩漏給林、陳，讓他們高價放空勁永股票；同月十五日，李將資料洩給記者，勁永被證交所及檢調偵辦新聞曝光，股價下跌，林等人以低價回補勁永股票獲利。

同年四月廿二日，李核閱勁永股票各時期信用交易前廿名至前三百名的投資人明細表，發現林排名其中，五月六日約林詢問林與陳放空勁永股票的人頭戶姓名；五月十六日，李將抄錄人頭戶日期、券出與券入張數、市場百分比、排行名次等資料的小紙條交給林，警告因回補勁永股票過於集中，已被列入查核與偵查對象，應避免再使用這些人頭戶。