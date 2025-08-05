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海虎潛艦1年多前不幸落海 失蹤士官長林俊榮台南地院宣告死亡

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎潛艦前年12月21日執行偵巡任務期間，6人落海，3人被救起，但仍有3人迄今尚未尋獲，其中士官長林俊榮為台南人，投身軍旅28年，不幸殉職，遺孀今年1月向法院聲請宣告死亡，台南地院公示催告期滿，宣告林於去年12月21日下午12時死亡。

林俊榮為1976年8月6日生於台南市，獻身軍旅28年，在同袍眼中不僅是海虎軍艦最強的戰士，更是最照顧官兵的「俊榮哥」；除了賴清德總統親頒褒揚令，表彰殉職海虎軍艦士官長恪盡職守、救援同胞的英勇精神，去年93軍人節入祀台南忠烈祠。

林的遺孀今年1月向法院聲請，指丈夫因執行戰備偵巡任務，2023年12月21日上午不慎落海失蹤，迄今生死不明已逾1年，對失蹤人為死亡宣告。

台南地院指出，經查林妻主張，及其提出戶籍謄本、國防部令等，堪認為真實；林妻聲請法院為死亡宣告，今年已1月公示催告在案，如今申報6個月期間屆滿，未據失蹤人陳報其生存，或知其生死者陳報，依規定，失蹤人失蹤滿1年後，法院得因利害關係人聲請，為死亡宣告。

法院表示，失蹤人自2023年12月21日起失蹤，計至2024年12月21日，已滿1年，應推定其於是日下午12時為死亡之時，准予依法宣告。

林俊榮於前年12月21日執行戰備偵巡任務時，因後甲板救難浮標脫落漂流，身為班長的他勇於任事，志願出艙實施處置；期間見其他官兵遭非預期湧浪拍擊掛於舷側，林俊榮不懼危難，協助援救落難官兵，孰料不敵湧浪持續拍擊落海，迄今仍無下落。

去年9月3日軍人節，台南市府舉辦公祭革命先烈及陣亡將士秋祭典禮，同時舉行殉職故軍士官長林俊榮入祀儀式。圖／台南市政府提供
去年9月3日軍人節，台南市府舉辦公祭革命先烈及陣亡將士秋祭典禮，同時舉行殉職故軍士官長林俊榮入祀儀式。圖／台南市政府提供

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