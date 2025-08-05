彰化第一件法拍虛擬貨幣 兩標喊價128次全部拍出

法務部行政執行署彰化分署搬新家，今舉辦喬遷後的首次法拍會，其中最受矚目的是法拍虛擬貨幣，4萬多顆泰達幣分成兩標，經熱烈喊價逾百次，以153萬5千元成交價寫下彰化縣首件法拍虛擬貨幣紀錄。

行政執行署彰化分署搬到員林市，跟彰化地檢署相鄰辦公。今舉辦「卦山法拍」事前公布法拍品包括泰達幣、清運用大貨車、茶葉等物品，未拍先轟動，今數以百計民眾前往參觀，員永村社區大學法律班近40名學員、中興大學法律系13 名學生暑期實習課程，到場觀摩拍賣。

彰化地方法院判處詐騙團集繳出虛擬貨幣，彰化地檢署囑託法拍，今有55組人馬登記領取號碼牌參與競標，行政執行官朗讀競買須知後，第一標2萬3千顆經50次出價，以74萬9元拍出，第二標2萬2943.003963顆經78次喊價，以78萬 6千元落槌拍定。南投地檢署囑託彰化分署拍賣查扣的兩輛傾倒廢棄物大貨車，今分別以70萬元、81萬元拍出。

今天16標動產有茶葉、太陽眼鏡等物品，共拍定 11標，連同虛擬貨幣，彰化分署今為國庫進帳338萬多元。彰化地檢署檢察長謝名冠、南投地檢署檢察長郭景東率隊設攤宣導反詐宣導，推動落實行政院「五打七安」重大政策。中區國稅局員林稽徵所、彰化縣地方稅務局也來設攤宣導租稅，彰化分署政風人員宣導反貪，加上競買民眾，彰化分署人氣滿滿。