毆打妻子、酒駕撞家門…男要求扶養費「兒女拒認父親」 法院這樣判

台南市一名69歲的男子中風腦部受損，又車禍需坐輪椅，目前生活無以為繼，向子女提出訴訟；兒女出庭指出，父親過去外遇，喝酒回來就毆打母親，搶走母親賣香腸的錢，讓母親為了給孩子吃魚而向鄰居乞討，根本不願認這個父親，台南地院判決兒女均免除扶養義務。

該名男子提出聲請給付扶養費訴訟，指出當年與妻子結婚，育有兩名子女，如今均40多歲；他與妻子在1998年離婚，擔任保全時因值班中風腦溢血送醫，如今腦部受損且行動不便，去年11月又發生車禍，導致出入需要坐輪椅。

男子指出，目前獨自租屋居住，已經10多年沒有工作，也沒有積蓄，僅靠每月身心障礙補助約4100元維生，入不敷出，還積欠成大醫院醫藥費1萬多元無力繳納；他表示，現在幾乎每餐都只能吃麵包，只有週末才有愛心團體送便當。

男子主張，如今年紀大無謀生能力，又無財產可維持基本生活，而且有兩名子女，低收入戶補助無法通過，迫於無奈而提起訴訟；他請求依據台南市平均每人月消費支出21704元，扣除已有的補助4100元，兩人應各給付他8802元。

男子女兒出庭表示，父親長期缺席父職，每次回家都讓她驚恐，常常半夜喝醉回來，不顧她睡眼惺忪，硬是被髒話叫起來罰站，用三字經謾罵，威脅要趕出門；父親藉著酒意家暴媽媽更是家常便飯，所以當高中選填志願時，二話不說選擇了離家一小時以上的學校，並在外租屋居住。

女兒指出，父親絲毫沒有盡到父職該有教育與保護之責，更是她內心深處的恐懼來源，在晚年時卻想以父親立場來要求她扶養，實在是不願意也無力再多扶養一個空有虛名的父親，請求免除扶養義務。

男子兒子出庭證稱，他從小對父親印象極差，父親是個完全不對家庭負任何責任的男性，婚後外遇，讓小三懷孕，看到母親動不動就是言語與身體上的欺凌，還用言語譏諷母親不忠於家庭；父親很少在家，若與朋友飲酒後返家，對母親就是拳腳相向。

兒子表示，1993年，父親與所謂好兄弟們幾杯黃湯下肚後，被人調侃了幾句玩笑，竟酒駕飆車回家，駕車撞擊家門，並不顧年幼的他阻攔，在他面前毒打及辱罵母親；1998年夏天，父親又一次酒後起了情緒，三更半夜酒駕返家，破門而入，如果不是他們已有警覺閃避，恐怕早已結束性命。

兒子認為，如果父親曾經像個男人般好好負擔起照顧家庭的責任生計，他願意稱一聲父親並盡最大能力照看好他的晚年，但是很可惜也不意外地，父親從未好好擔起家計；但凡身上有幾兩錢，便是與朋友在外頭花天酒地或是與異性發生不正當兩性關係。

兒子指出，常常母親在外做烤香腸攤販生意，身上的盤纏被父親回家全部強行取走，也不顧慮母親是否有經濟能力照看與當時年幼家姊的一日三餐，常常想要讓姊姊多吃一塊魚肚，還得與街坊鄰居乞討，他請求免除父親的扶養義務。

對於兒女的證詞，除了男子前妻證明屬實，男子自己也不爭執；法院認定，男子在兒女未成年時，未盡為人父親應盡扶養義務，且情節重大，堪予認定，判決免除兒女對父親扶養義務，應予准許，男子請求兒女給付扶養費，予以駁回。

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