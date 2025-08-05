酒駕車主連坐扣牌有變？交部擬依法院見解檢討修法

現行規定，駕駛人酒駕超標，無論是否為車主，皆吊扣車牌2年，但今年2月最高行政法院判決認為「酒駕駕駛與車主為同一人」才適用；交通部今天表示，後續將審慎依法院見解檢討修正法規。

酒駕修法加重處罰規定在民國111年3月底施行，修法後除了加重酒駕累犯者處罰外，對於車主也新增連坐罰則。根據道路交通管理處罰條例第35條第9項規定，只要駕駛人有酒駕或酒駕拒測者，此車輛車牌一律吊扣2年。

先前有民眾男子名下小客車被兒子開出門，卻酒駕遭警方攔查並吊扣車牌，車主提起行政訴訟，今年2月最高行政法院最終判決車主勝訴。

依據道交條例第35條第7項規定，汽機車所有人，明知汽機車駕駛人有第1項各款情形而不禁止駕駛者，依第1項規定罰鍰處罰，並吊扣汽機車牌照2年。不過，最高行政法院認為，條例第35條第9項並未如第7項明確表示將「汽機車所有人」列為處罰對象，因此主管機關依上述規定，對汽機車所有人吊扣其車輛牌照時，自當以車主與駕駛人為同一人時才能適用，以符合處罰法定原則。

由於最高行政法院的判決對下級法院具有拘束力，交通部今年5月也接獲數個裁罰機關詢問後續如何處理，交通部表示，尊重各裁罰機關不上訴作法。

交通部表示，對於最高行政法院不認同立法院修正通過條文，表達尊重，後續將審慎依法院見解檢討修正法規。

至於後續若遇到酒駕駕駛與車主不同人的狀況，是否都先暫不扣牌，交通部表示，並非皆暫時不扣牌，還須視是否有構成條例第35條第7項、車主明知而不禁止的狀況。

對於如何認定車主是「明知」狀況，交通部指出，實務上常見的是，看車主當下是否同在車上。