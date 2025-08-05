涉罷綠委不實連署 藍嘉縣黨部書記長楊富程50萬、主委何博倫20萬交保

嘉義地檢署偵辦立委陳冠廷罷免提議書偽造案今天偵結，全案依行使偽造私文書與非法利用個資等罪嫌起訴10人、另8人獲緩起訴處分；收押的國民黨嘉義縣黨部書記長楊富程、兼縣黨部主委的立委王育敏辦公室主任何博倫移審法院後傍晚裁定交保50萬、20萬元，限制住居、出境、出海。收押2月的2人，交保後和在法院外等待的家人團聚。今天也是何博倫的生日，他不捨家人在這期間受委曲了。

嘉義地院表示，被告楊富程、何博倫均坦承犯行，有卷內供述證據及非供述證據可佐證，足認涉犯刑法第216 條、第210條之行使偽造私文書罪、個人資料保護法第20條、第41條之非法利用個人資料罪嫌疑重大，有羈押原因。

考量2人將大量黨員之個人資料抄寫在罷免提議書上，對被冒名人之個人資料、信用產生莫大侵害，所為更可能影響罷免結果，嚴重折損民主政治，為避免2人規避或妨礙審判或執行，併以比例原則審酌國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益維護等因素、情狀，諭知楊富程交保50萬元後，准予停止羈押，並限制住居，限制出境、出海8月。

何博倫交保20萬元後，准予停止羈押，並限制住居、限制出境、出海8月。

今天是何博倫的生日，在這一天得以交保，和妻子深情相擁；何博倫表示，雖然案件偵結，但涉及司法，不宜討論相關內容，今天特別的是自己的生日，家人這段期間受委曲、辛苦了。

楊富程交保後在家人的陪伴下走出法院，姊姊眼眶泛紅緊緊地摟著他，他並不想說些什麼，只想趕快回家和家人團聚。