台南地檢署查扣詐騙集團車輛 今拍賣價金逾785萬將返還被害人

行政執行署台南分署受台南地檢署囑託變價刑事扣押物暨五打七安聯合拍賣會，今天上午10時30分起進行拍賣，拍賣結果台南地檢署囑託拍賣違反廢棄物清理法、詐欺案件查扣標的共拍出6部曳引車、4部半拖車及3部挖土機，合計拍賣價金為785萬3000元，拍賣價金將解繳台南地檢署。

台南分署查封拍賣的標的總計拍出8部汽車，合計拍賣價金為41萬2500元；分署表示，今日聯合拍賣會拍賣最高價的標的物是達富2022年份營業貨運曳引車，起拍價為85萬元，拍賣官在宣布開始拍賣後，由於車齡較新，民眾加價意願高，在此起後落的加價聲後，最終以245萬元拍定。

為宣誓貫徹「五打七安」政策的決心，今天法拍會特別邀請行政執行署署長繆卓然、高等檢察署台南分署檢察長黃玉垣、主任檢察官葉麗琦、台南地檢署檢察長鍾和憲、主任檢察官王聖豪、劉修言等率領檢察事務官王寅政一同與會。

拍賣開始前，進行簡單的宣誓儀式，由來賓手持法槌，將「黑」、「金」、「槍」、「毒」、「詐」一一擊破，象徵透過法拍會，將偵查中犯罪行為人所使用的犯罪工具及不法所得即時扣押、即時變價拍賣以及公法債權得以徵起。

黃玉垣表示，將詐騙集團不法所得物品，透過拍賣返還被害人，保護台南這個美麗的家園；鍾和憲指出，檢方今天囑託拍賣的標的是檢察官偵辦詐欺案及違反廢棄物清理法案件所查扣的名車及機具，除可彰顯打擊犯罪，也有效剝奪犯罪不法所得，讓犯罪者不得持有犯罪工具。

鍾說，台南地檢署與台南分署透過囑託拍賣的模式，讓民眾體認到政府是一體的，在行政院強力推動五打七安政策之下，地檢署與執行分署各自克盡職責，密切合作，一起打擊民眾最痛恨的詐斯犯罪與破壞國土的環境犯罪；不需要等到法院判決確定後再執行，讓公益、正義得以及早實現。

鍾和憲提醒，近期假冒公務員詐騙仍層出不窮，甚至他本人肖像、姓名及檢察官職銜，亦多次為詐團所盜用，請各位民眾務必加強注意防範，檢察官不會與不熟識的人加LINE，也請民眾有疑問就打165反詐騙電話查詢，對於各類詐騙及違法棄置廢棄物的案件，檢察機關或警察機關會強力查辦。

繆卓然指出，近年來行政執行署規劃道安、治安、居安相關專案執行，希望讓民眾能安心自在的生活；另外配合地檢署偵辦案件查扣犯罪工具、不法所得進行拍賣變價，尤其是近期民眾最痛恨的詐騙案件，透過拍賣的方式將詐騙集團不法所得歸還被害人，使得詐騙集團想騙騙不到，騙到了也花不到。