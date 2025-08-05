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逼幼兒雙腳跳1小時遭教育局裁罰！公幼老師不服提訴訟 高院判敗訴

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市萬華區某國小附設幼兒園王姓老師前年每天處罰幼兒罰站、命令小孩雙腳跳1個小時，甚至動手抓傷幼童，出言恐嚇「叫警察」、「叫家長不來接」、「把頭髮剪掉」等語，害小孩做惡夢驚醒哭喊要求其他老師「救我」，被台北市政府教育局裁罰30萬元、公布姓名等，她不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。

王女2019年6月間即因命令幼童自行用手拍打牆壁1分多鐘，被校方認定不當管教而決議輔導，但她2023年3月至11月間，再度要求幼兒面壁雙腳跳1小時、沿線匍匐前進20公尺，大聲責罵、出言恐嚇「不讓你回家」、「叫你媽把頭髮剪掉」、「叫警察」。教育局認定構成體罰且情節重大，依法裁處30萬，並公布姓名、教保機構名稱，且4年內不得擔任、任用或進用為教保服務人員。

王女不服提行政訴訟，主張她是為了制止幼童高舉水壺才不慎抓傷，至於大聲責罵部分，是因為班級間隔音差，並非她過度大聲，且她規劃大雞肉活動課程，會依幼兒狀況調整，幼童違規才會讓他們短暫單腳或雙腳跳、大熊爬、匍匐前進等，並非有體罰。

法院根據相關錄影畫面、其他老師的證述，且有幼童手臂紅腫、撕裂傷滲血的照片，幼童家長也作證稱，小孩從小班開始抗拒上學，且說王女對他很凶，還會連續2周做惡夢驚醒大叫「我不要君君老師、請你走開」、「Duffy老師救我」，每天早上也會哭喊不要上學。

北高行認為王女曾經接受校方輔導，應積極修正改進教學方式及情緒控管，避免再犯，卻依舊拒絕其他老師的提醒，容任體罰、不當管教而再度違規，且王女代的幼兒為4至6歲，認知、語言、情緒正值蓬勃發展時期，需要正向引導陪伴，但王女卻動輒體罰、不當管教，期間長達數月，違規情節嚴重，教育局裁罰沒有違誤，判決王女敗訴。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

命令 小孩 恐嚇 教育局 幼兒園

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