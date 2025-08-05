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奪3命死囚連國文聲請閱覽法官判死是否一致決？不到5分鐘就看完了

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

殺害3人的死囚連國文挑戰死刑是否侵犯憲法所保障的生命權、平等權、比例原則，聲請釋憲，去年憲法法庭作出憲判8號判決，指死刑合憲但對科處死刑設下重重關卡，包括合議庭職業法官必須「一致決」。連國文聲請閱覽評議意見，台灣高等法院裁准，今天下午他至高院第16法庭閱覽，但他看不到5分鐘便結束，由法警押回看守所。

2000年間，「五分埔」角頭連國文（原名連圀文）耳聞另一角頭王冠仁在背後指他開賭場耍詐，連教唆手下麥國偉、陳豪傑、黃騰永教訓王。3月26 日，麥等人共赴喜宴，返程途中發現王冠仁，一路尾隨至中坡北路，王下車時遭槍殺死亡。

高院審理後認定連國文先教唆手下麥國偉等人槍殺角頭王冠仁，再毒殺麥國偉及其女友滅口，合議庭認為這夥集團手段凶殘，將首謀連國文被判處死刑，褫奪公權終身。

本案因案情曲折，且涉及幫派喋血，又因作案過程手段殘暴，引起社會矚目。被殺害的3人中，麥國偉受教唆而殺人，但最後也遭殺害，死後還遭焚屍、棄屍荒地，他的女友王鳳美也同樣慘遭注射氰化鉀斃命，案情駭人。

連國文的案件纏訟至更七審，上訴遭最高法院駁回，死刑定讞，他聲請閱覽裁判的評議意見。

高院指出，法院組織法第106條規定評議時，各法官的意見應記載於評議簿，並應於該案裁判確定前嚴守秘密；案件當事人、訴訟代理人、辯護人或曾為輔佐人，得於裁判確定後聲請閱覽評議意見，但不得抄錄、攝影或影印。

因連案更七審於2010年11月30日判決，最高法院駁回上訴確定，連國文既為本案被告，依規定聲請閱覽裁判評議意見合法，7月2日時裁准，不過連今天親睹法官評閱意見不到5分鐘即結束閱覽。

連國文被媒體詢問「有沒有覺得大法官給你一線生機？」，他僅說「謝謝」。據了解，法官在判處死刑時，合議庭成員幾乎都是一致決，避免被挑毛病，已行之有年。

死囚連國文聲請閱覽評議意見，台灣高等法院裁准，今天下午他至高院第16法庭閱覽，但他看不到5分鐘便結束，由法警押回看守所。記者王宏舜／攝影
死囚連國文聲請閱覽評議意見，台灣高等法院裁准，今天下午他至高院第16法庭閱覽，但他看不到5分鐘便結束，由法警押回看守所。記者王宏舜／攝影
死囚連國文聲請閱覽評議意見，台灣高等法院裁准，今天下午他至高院第16法庭閱覽，但他看不到5分鐘便結束，由法警押回看守所。記者王宏舜／攝影
死囚連國文聲請閱覽評議意見，台灣高等法院裁准，今天下午他至高院第16法庭閱覽，但他看不到5分鐘便結束，由法警押回看守所。記者王宏舜／攝影

裁判 死囚 死刑 角頭 大法官 憲法法庭

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