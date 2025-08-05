假冒罷免提議書！嘉檢起訴國民黨嘉縣黨部書記長等10人 8人緩起訴

嘉義地檢署偵辦立委陳冠廷罷免提議書偽造案今天偵結，檢調查出多名國民黨地方幹部涉嫌大規模偽造罷免提議書，企圖送交超過門檻提議份數發動罷免。全案依行使偽造私文書與非法利用個資等罪嫌，起訴10人、另8人獲緩起訴處分，下午4時收押的國民黨嘉義縣黨部書記長楊富程、兼縣黨部主委的立委王育敏辦公室主任何博倫移審法院。

檢方指出，被起訴的10人包括，國民黨嘉義縣黨部書記長楊富程、副主委國恕強、總幹事李俊昌、兼黨部主委的立委王育敏辦公室主任何博倫、前黃復興黨部現為退伍軍人服務工作委員會幹部賴珠煌、支部王姓執行長、莊姓女子，他們1月間為反制民間團體推動立委罷免案，涉嫌集體偽造罷免提議書，藉由黨內資料庫下載選民資料、刻製假章，再召集核心幹部抄寫、偽簽名。

檢方指出，核心成員透過「國民黨組織管理系統」下載選區內黨員名冊後，重新編排、裝訂成冊，並製作空白提議人名冊及刻有徐姓領銜人印章，由幹部在春節期間抄填完成。這些提議人名冊部分交由親友協助抄寫、偽造簽名，補足門檻所需的2204份，最終共製作2639 份，其中確認偽造者達2067份。

另外8名涉嫌協助抄寫的被告，包括蘇姓、徐姓、羅姓等8人，經檢方審酌犯案情節，給予緩起訴處分1年，並須各支付5萬元給公庫。

檢方強調，罷免提議書並非單純私人文件，而是觸及民選公職存廢的民主程序，涉案人等行為已嚴重侵害中華民國憲法第17條保障之公民權利。被冒名者失去是否行使罷免權的意志表達，亦損害社會對民主程序的信任。地檢署表示，將持續秉持依法行政原則，不問黨派、職務，從嚴查辦，澄清吏治、維護選風，守護民主憲政價值。