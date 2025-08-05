快訊

日本41.8℃史上最高溫，破紀錄猛暑成「全國氣象災害」

沈玉琳住院8天「病因不明」 傳老婆芽芽將與主治醫師開記者會

整理包／普發現金一萬來了？預習領取資格、入帳方式 可能發放時間曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

家族經營風暴！高雄博田醫院爆6千萬資金遭挪用 負責人：已移送檢調

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄博田國際醫院家族爭奪經營權風暴擴大，身兼博田醫院負責人、阮家第三代阮蘭婷今發聲明指控堂妹阮馨嬅擔任會計主任期間，涉嫌不法挪用醫院資金高達近6000萬元，針對相關違法情事，早在3月解除其職務，並依業務侵占等罪嫌移送檢方偵辦。

博田醫院為高雄阮綜合醫院家族後代所經營，負責人阮蘭婷與堂叔阮仲烱及堂妹阮馨嬅陷入經營權糾紛，上周日醫院發生黑衣人闖入砸毀電腦、控制保全，意圖接管醫院，事後被查出阮馨嬅疑似涉案，目前警方介入調查中。

據了解，阮家第二代、排行老四阮仲烱主張博田醫院為他獨資設立，並聘任阮蘭婷擔任醫院負責人，今年3月已將她解職，另向衛生局申請新設醫療機構與新負責人資料，正式要求阮蘭婷離開醫院。

不過，博田醫院今代阮蘭婷發出聲明否認，表示博田為依法設立私立醫療機構，由阮蘭婷醫師依醫療法第4條設立，並非醫療法第5條所規範醫療法人，因此本院依法並無董事會、董事長或副董事長組織架構。

聲明指出，凡任何自稱「董事會」或以「董事長」名義對外發言者，均不具法律效力，已涉嫌混淆視聽與誤導社會。此外，阮馨嬅所成立的瀚皇有限公司，過去承攬院內醫療管理事務與設備租賃業務，今年3月起即全面終止合作。

聲明提到，阮馨嬅受聘擔任會計主任，卻疑似藉職務便利長期挪用資金，並以虛構理由隱瞞多項未繳款項，包括印花稅、所得稅、勞退金與電費等，導致院方財務與合規風險大增。

聲明更說，阮馨嬅3日清晨疑似與不法份子入侵醫院，強行壓制保全人員並破壞設施，意圖阻撓院方持續對她查帳，此舉已嚴重違反醫療法第24條有關醫療機構秩序與安全規定，將全力配合司法機關，追究其及相關人士法律責任。

聲明強調，關於博田國際醫院之所有資訊與對外發言，僅由設立人阮蘭婷醫師或其指派之新聞聯絡人張庭涵對外說明，其他皆不具代表性。

為提升醫療品質、保障病人安全與權益，一直是本院不變的使命。未來，阮蘭婷醫師將持續領導醫療與行政團隊，全力投入醫療服務，確保市民健康福祉不受干擾。

高雄左營區博田醫院因經營產權之爭，30餘名黑衣人半夜衝入與醫院保全發生拉扯對峙，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄左營區博田醫院因經營產權之爭，30餘名黑衣人半夜衝入與醫院保全發生拉扯對峙，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄阮綜合醫院第三代、博田醫院負責人阮蘭婷醫師。圖／翻攝自醫院官網
高雄阮綜合醫院第三代、博田醫院負責人阮蘭婷醫師。圖／翻攝自醫院官網
博田醫院曾爆發積欠工程款爭議。圖／本報資料照
博田醫院曾爆發積欠工程款爭議。圖／本報資料照

醫師 法律 財務 侵占

延伸閱讀

農業保險法三讀修正通過 保費補助統一上限75%

12年前9家民營電廠聯合拒降電價挨罰60億 還得各賠公平會6千訴訟費

環檢警聯手出擊 破獲高雄合法掩護非法棄置混和廢棄物案

台東流動攤販中國蓮子抽驗 黃麴毒素超標

相關新聞

獨／安檢嚴格…台積電2奈米關鍵技術怎外洩？工程師用這招竊機密

台積電爆國安危機，有工程師在任職期間，將2奈米晶片製程的關鍵技術外洩給外商。據了解，涉案工程師利用居家遠端辦公漏洞連入公...

台積電2奈米製程技術外洩 高檢搜日商 聲押3工程師獲准

台積電內部爆出疑技術外洩事件，知情人士指出，部分前員工在任職期間，違規取得2奈米晶片製程的關鍵技術，涉案人員已遭解職。台...

家族經營風暴！高雄博田醫院爆6千萬資金遭挪用 負責人：已移送檢調

高雄博田國際醫院家族爭奪經營權風暴擴大，身兼博田醫院負責人、阮家第三代阮蘭婷今發聲明指控堂妹阮馨嬅擔任會計主任期間，涉嫌...

奪3命死囚連國文聲請閱覽法官判死是否一致決？不到5分鐘就看完了

殺害3人的死囚連國文挑戰死刑是否侵犯憲法所保障的生命權、平等權、比例原則，聲請釋憲，去年憲法法庭作出憲判8號判決，指死刑...

假冒罷免提議書！嘉檢起訴國民黨嘉縣黨部書記長等10人 8人緩起訴

嘉義地檢署偵辦立委陳冠廷罷免提議書偽造案今天偵結，檢調查出多名國民黨地方幹部涉嫌大規模偽造罷免提議書，企圖送交超過門檻提...

不願分手 高雄男朝男友潑酸還拿水果刀威脅同歸於盡

高雄市一名吳姓男子因為男友向他提出分手，吳男不甘心、希望挽回戀情，竟然拿酸性溶液、水果刀及老虎鉗跑到男友家登門談判，卻朝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。