家族經營風暴！高雄博田醫院爆6千萬資金遭挪用 負責人：已移送檢調

高雄博田國際醫院家族爭奪經營權風暴擴大，身兼博田醫院負責人、阮家第三代阮蘭婷今發聲明指控堂妹阮馨嬅擔任會計主任期間，涉嫌不法挪用醫院資金高達近6000萬元，針對相關違法情事，早在3月解除其職務，並依業務侵占等罪嫌移送檢方偵辦。

博田醫院為高雄阮綜合醫院家族後代所經營，負責人阮蘭婷與堂叔阮仲烱及堂妹阮馨嬅陷入經營權糾紛，上周日醫院發生黑衣人闖入砸毀電腦、控制保全，意圖接管醫院，事後被查出阮馨嬅疑似涉案，目前警方介入調查中。

據了解，阮家第二代、排行老四阮仲烱主張博田醫院為他獨資設立，並聘任阮蘭婷擔任醫院負責人，今年3月已將她解職，另向衛生局申請新設醫療機構與新負責人資料，正式要求阮蘭婷離開醫院。

不過，博田醫院今代阮蘭婷發出聲明否認，表示博田為依法設立私立醫療機構，由阮蘭婷醫師依醫療法第4條設立，並非醫療法第5條所規範醫療法人，因此本院依法並無董事會、董事長或副董事長組織架構。

聲明指出，凡任何自稱「董事會」或以「董事長」名義對外發言者，均不具法律效力，已涉嫌混淆視聽與誤導社會。此外，阮馨嬅所成立的瀚皇有限公司，過去承攬院內醫療管理事務與設備租賃業務，今年3月起即全面終止合作。

聲明提到，阮馨嬅受聘擔任會計主任，卻疑似藉職務便利長期挪用資金，並以虛構理由隱瞞多項未繳款項，包括印花稅、所得稅、勞退金與電費等，導致院方財務與合規風險大增。

聲明更說，阮馨嬅3日清晨疑似與不法份子入侵醫院，強行壓制保全人員並破壞設施，意圖阻撓院方持續對她查帳，此舉已嚴重違反醫療法第24條有關醫療機構秩序與安全規定，將全力配合司法機關，追究其及相關人士法律責任。

聲明強調，關於博田國際醫院之所有資訊與對外發言，僅由設立人阮蘭婷醫師或其指派之新聞聯絡人張庭涵對外說明，其他皆不具代表性。

為提升醫療品質、保障病人安全與權益，一直是本院不變的使命。未來，阮蘭婷醫師將持續領導醫療與行政團隊，全力投入醫療服務，確保市民健康福祉不受干擾。