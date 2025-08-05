獨／安檢嚴格…台積電2奈米關鍵技術怎外洩？工程師用這招竊機密

台積電爆國安危機，有工程師在任職期間，將2奈米晶片製程的關鍵技術外洩給外商。據了解，涉案工程師利用居家遠端辦公漏洞連入公司內網，再以手機拍攝製程機密，高檢署已於7月25至28日陸續傳喚、拘提涉案3名工程師，訊後向智財及商業法院聲請羈押禁見獲准。

台積電預計今年底前量產2奈米晶片，該技術被視為現階段全球最先進的晶片製造工藝。據日經亞洲新聞報導，台積電內部一些前員工，任職時企圖取得並外洩2奈米晶片開發與生產的核心技術資料。

據悉，疫情期間企業普遍實施居家辦公制度，雖有效降低群聚風險，卻也讓原本嚴格控管的資安出現破口。台積電進出皆有嚴格安檢，依規定不得攜帶手機，員工也需進入台積電才能接觸內部機密資料。

但涉案工程師利用遠端居家辦公機會，使用公司配發的筆電，在家登入台積電內網，趁開啟機密文件時，改用個人手機對著螢幕拍攝機密畫面，規避數位監控系統。台積電查覺機密檔案接觸異常，經內部調查後，發現國家核心關鍵技術營業秘密疑遭前員工及在職員工非法取得，向高檢署提出告訴。

高檢署指出，智慧財產檢察分署於7月25至28日，執行台積電國家核心關鍵技術之營業秘密遭非法取得案，由檢察官指揮調查局新竹市調查站、資安站及北機站偵辦。全案共搜索6處地點，拘提陳姓、吳姓6工程師到案，聲押禁見陳姓、吳姓等3工程師獲准。其中陳男為前任工程師，吳男等2人為現任工程師。

台積電對外回應，已對涉事相關人員採取法律行動，但未透露更多細節。日經新聞周二報導，台積電已開除多名涉嫌在職期間試圖取得2奈米製程關鍵專有資訊的員工。這個新世代半導體製程預計今年下半年量產，未來將應用於從智慧手機到人工智慧（AI）加速器等各類晶片。

檢調同時也搜索涉案的外商設備商，該設備商回應：「相關報導本公司不作任何評論」。

高檢署指出，檢方將全力調查被告非法取得台積公司國家核心關鍵技術營業秘密的動機及目的，釐清秘密有無進一步外流情事，依涉案被告等人犯罪情節及台積公司受損情況，依法從嚴追訴犯行。