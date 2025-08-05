不願分手 高雄男朝男友潑酸還拿水果刀威脅同歸於盡

高雄市一名吳姓男子因為男友向他提出分手，吳男不甘心、希望挽回戀情，竟然拿酸性溶液、水果刀及老虎鉗跑到男友家登門談判，卻朝男友「潑酸」釀對方左眼灼傷，遭依傷害罪判刑6個月刑期，但法官念在他沒有前科，因此裁定同意讓他以每天3千元折算易科罰金。

判決書指出，吳男與男友雖然沒有同居，但是親密關係伴侶，吳男卻因不滿男友提出分手，竟然在去年6月28日凌晨3時許，持馬桶清潔、水果刀及老虎鉗跑到男友鳳山住處找人，男友才剛開門，就被吳男突然持清潔劑噴灑，潑濺到男友眼睛，造成左眼第一級酸性物質化學性灼傷。

男友以為被鹽酸潑到，隨即跑進住處廁所上鎖並以水沖洗左眼，沒想到吳男在門外竟然又拿老虎鉗扭開及以身體撞擊廁所門，將男友拉出廁所，還拿起水果刀對男友恐嚇如果分手就要同歸於盡，嚇得男友不斷哀求，吳男才未繼續犯行，而陪同男友就醫。

檢警查出，吳男坦承是攜帶馬桶清潔劑，該馬桶清潔劑可能含酸性物質，不過男友身上沒有大範圍酸液灼傷，因此鹽酸只是誤會。

吳男辯稱他沒有針對男友的臉，而是對著男友的背潑灑清潔劑，但男友除眼睛外，沒有其他身體部位灼傷，因此檢警認定吳男是趁男友不備，混亂中清潔液潑濺到男友的眼睛。

高雄地院法官審理後認為，吳男是智識正常的成年人，竟然不合法理性處理糾紛，只是因為不滿男友提分手，就潑酸宣洩不滿情緒，導致男友受傷，幸好沒有傷到視力。

不過考量吳男犯後坦承犯行，展現悔過之意，又沒有前科，素行尚可，且沒有證據能證明吳男是刻意朝男友的臉或眼睛潑酸，男友最終也沒有出現視力重大損害，因此認為吳男沒有一定要入監執行的必要，除以傷害罪判刑6個月有期徒刑外，還同意以每天3千元折算易科罰金。全案仍可上訴。