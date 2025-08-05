快訊

獨／抓到了！無限夢想老闆詹智能遭砍死 警在台北萬華逮到共犯

Spotify漲價了！台灣最新月費曝光 鐵粉照挺：1功能完勝其他家

台積電2奈米製程技術外洩 高檢搜日商、聲押3工程師獲准

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電2奈米製程技術外洩 高檢搜日商 聲押3工程師獲准

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台積電內部爆出疑技術外洩事件，知情人士指出，部分前員工在任職期間，違規取得2奈米晶片製程的關鍵技術，涉案人員已遭解職。台灣高檢署指出，檢方已於7月25至28日陸續傳喚、拘提涉案3名工程師，訊後向智財及商業法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，檢調有搜索一間名為Tokyo Electron「日本東京威力」廠商，該廠商在新竹科學園區設有辦公室。台積電2奈米製程開發難度高，投入成本極高，目前全球僅有台積電、三星、英特爾與日本Rapidus等少數企業仍持續研發。

台積電預計今年底前量產2奈米晶片，該技術被視為現階段全球最先進的晶片製造工藝。據日經亞洲新聞報導，台積電內部一些前員工，任職時企圖取得並外洩2奈米晶片開發與生產的核心技術資料。

高檢署指出，智慧財產檢察分署於7月25至28日，執行台積電國家核心關鍵技術之營業秘密遭非法取得案，由檢察官指揮調查局新竹市調查站、資安站及北機站偵辦。全案共搜索6處地點，拘提陳姓、吳姓6工程到案，聲押禁見陳姓、吳姓等3工程師獲准。其中陳男為前任工程師，吳男等2人為現任工程師。

檢方指出，本案是台積公司主動查覺在職員工檔案接觸異常，經台積公司內部調查後，發現台積公司的國家核心關鍵技術營業秘密，疑遭前員工及在職員工非法取得，因此向高檢署提出告訴。

高檢署指出，檢方將全力調查被告非法取得台積公司國家核心關鍵技術營業秘密的動機及目的，釐清秘密有無進一步外流情事，依涉案被告等人犯罪情節及台積公司受損情況，依法從嚴追訴犯行。

台積電爆2奈米製程技術外洩，3工程師遭羈押禁見。圖／本報資料照
台積電爆2奈米製程技術外洩，3工程師遭羈押禁見。圖／本報資料照

新竹 奈米 台積電

延伸閱讀

台積電2奈米驚傳洩密開除涉案者 公司完整回應來了

美要台積電入股英特爾換低關稅？台積電「沒興趣！」

台積電爆發2奈米機密外洩疑雲…涉案員工遭開除！網怒：告給他死

美台關稅談判台積電被點名 葛如鈞：川普瞄準 對抗機率極微

相關新聞

台積電2奈米製程技術外洩 高檢搜日商 聲押3工程師獲准

台積電內部爆出疑技術外洩事件，知情人士指出，部分前員工在任職期間，違規取得2奈米晶片製程的關鍵技術，涉案人員已遭解職。台...

不願分手 高雄男朝男友潑酸還拿水果刀威脅同歸於盡

高雄市一名吳姓男子因為男友向他提出分手，吳男不甘心、希望挽回戀情，竟然拿酸性溶液、水果刀及老虎鉗跑到男友家登門談判，卻朝...

股市禿鷹案審20年 金檢前局長李進誠圖利從10年改判4年5月理由曝光

金管會金融檢查局前局長李進誠，20年前被控洩漏偵辦勁永公司消息給股市炒手及媒體，放空勁永股票圖利股市炒手，一審被依圖利罪...

女網紅「絲瓜」不忍了！誤捲命案遭羈押又被指是「砲友」開告

女網紅「絲瓜」、梁思惠曾捲入命案遭羈押，後獲不起訴處分，梁女指控，陳姓女子指她是萬姓男子的「砲友」，提告誹謗罪。台北地院...

兒子酒駕車主父遭扣牌 交通部函示車主非酒駕者不再連坐扣牌

政府為有效遏止酒駕，過去除酒駕者外，非酒駕當事人的車主也會連坐扣牌照，但交通部最近引用最高行政法院一項判決，必須確認車主...

頸部插剪刀…虐殺老夫妻搶錢判死至今19年 呂文昇聲請再審確定駁回

台中市市場鵝肉攤商呂文昇與賣雞的吳慶陸，21年前殺害生活富裕的黃姓老夫妻，並強盜1萬2000元，兩人被判處死刑定讞，吳已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。