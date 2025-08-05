台積電2奈米製程技術外洩 高檢搜日商、聲押3工程師獲准

台積電內部爆出疑技術外洩事件，知情人士指出，部分前員工在任職期間，違規取得2奈米晶片製程的關鍵技術，涉案人員已遭解職。台灣高檢署指出，檢方已於7月25至28日陸續傳喚、拘提涉案3名工程師，訊後向智財及商業法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，檢調有搜索一間名為Tokyo Electron「日本東京威力」廠商，該廠商在新竹科學園區設有辦公室。台積電2奈米製程開發難度高，投入成本極高，目前全球僅有台積電、三星、英特爾與日本Rapidus等少數企業仍持續研發。

台積電預計今年底前量產2奈米晶片，該技術被視為現階段全球最先進的晶片製造工藝。據日經亞洲新聞報導，台積電內部一些前員工，任職時企圖取得並外洩2奈米晶片開發與生產的核心技術資料。

高檢署指出，智慧財產檢察分署於7月25至28日，執行台積電國家核心關鍵技術之營業秘密遭非法取得案，由檢察官指揮調查局新竹市調查站、資安站及北機站偵辦。全案共搜索6處地點，拘提陳姓、吳姓6工程到案，聲押禁見陳姓、吳姓等3工程師獲准。其中陳男為前任工程師，吳男等2人為現任工程師。

檢方指出，本案是台積公司主動查覺在職員工檔案接觸異常，經台積公司內部調查後，發現台積公司的國家核心關鍵技術營業秘密，疑遭前員工及在職員工非法取得，因此向高檢署提出告訴。