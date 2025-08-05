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台積電2奈米製程技術外洩 高檢搜日商 聲押3工程師獲准
台積電內部爆出疑技術外洩事件，知情人士指出，部分前員工在任職期間，違規取得2奈米晶片製程的關鍵技術，涉案人員已遭解職。台灣高檢署指出，檢方已於7月25至28日陸續傳喚、拘提涉案3名工程師，訊後向智財及商業法院聲請羈押禁見獲准。
據了解，檢調有搜索一間名為Tokyo Electron「日本東京威力」廠商，該廠商在新竹科學園區設有辦公室。台積電2奈米製程開發難度高，投入成本極高，目前全球僅有台積電、三星、英特爾與日本Rapidus等少數企業仍持續研發。
台積電預計今年底前量產2奈米晶片，該技術被視為現階段全球最先進的晶片製造工藝。據日經亞洲新聞報導，台積電內部一些前員工，任職時企圖取得並外洩2奈米晶片開發與生產的核心技術資料。
高檢署指出，智慧財產檢察分署於7月25至28日，執行台積電國家核心關鍵技術之營業秘密遭非法取得案，由檢察官指揮調查局新竹市調查站、資安站及北機站偵辦。全案共搜索6處地點，拘提陳姓、吳姓6工程到案，聲押禁見陳姓、吳姓等3工程師獲准。其中陳男為前任工程師，吳男等2人為現任工程師。
檢方指出，本案是台積公司主動查覺在職員工檔案接觸異常，經台積公司內部調查後，發現台積公司的國家核心關鍵技術營業秘密，疑遭前員工及在職員工非法取得，因此向高檢署提出告訴。
高檢署指出，檢方將全力調查被告非法取得台積公司國家核心關鍵技術營業秘密的動機及目的，釐清秘密有無進一步外流情事，依涉案被告等人犯罪情節及台積公司受損情況，依法從嚴追訴犯行。
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