股市禿鷹案審20年 金檢前局長李進誠圖利從10年改判4年5月理由曝光

金管會金融檢查局前局長李進誠，20年前被控洩漏偵辦勁永公司消息給股市炒手及媒體，放空勁永股票圖利股市炒手，一審被依圖利罪判刑10年。案件纏訟多年，台灣高等法院更五審今判4年5月徒刑，褫奪公權3年，並命李今起至明年8月4日接受電子手環監控，每晚6點時至9點在台北市慶城街居所前，拍攝自己面部照片傳送至科技設備監控中心。

李進誠原為台灣高等檢察署檢察官，2005年1月起擔任金檢局局長職務。李於2005年3月10日發現勁永公司與子公司做假交易，偵查機關將於近期內發動偵查，甚至可能執行搜索，卻在3月11日凌晨1點在台北市中山區「梵谷酒廊」，將金融檢查秘密及偵查秘密洩漏給友人林明達、陳俊吉等人，讓他們可以高價放空勁永公司股票。

李進誠另於同年3月15日將資料洩漏給高姓記者，勁永公司遭證交所及檢調偵辦的新聞曝光後，股價下跌，林明達等人得以低價回補勁永公司股票，進而獲利。

翌月22日，李核閱證交所送閱的勁永公司股票各時期信用交易前20名至前300名的投資人明細表時，發現林明達排名其中，竟於5月6日深夜在信義區「JOYCE招待所」，將此事告知林明達，並詢問林與陳放空勁永公司股票的人頭戶姓名，再於5月16日晚間，在大安區「非常好餐廳」，將他所抄錄人頭戶的日期、券出張數、券入張數、市場百分比、排行名次等資料的小紙條交給林明達。

更五審認為李進誠犯貪汙治罪條例圖利罪、刑法洩漏國防以外秘密罪，應從較重的圖利罪論處，因本案自第一審繫屬至今超過8年未能判決確定，符合刑事妥速審判法減刑。

更五審審酌李當時擔任金檢局局長，職司全國證券、銀行、保險等金融檢查之責，職務對於民眾的影響力甚大，民眾對於他的公正性及廉潔性期待也高，李還曾任高檢署檢察官，深知金融檢查秘密及偵查秘密的重要性，他違反義務程度高。

李進誠洩漏職務上應保守的金融秘密、偵查秘密給朋友、記者，由官員與股市炒手合組「禿鷹集團」，再利用媒體放出利空消息，以此方式牟取暴利，影響企業正常籌募資金的管道，廣大散戶投資人亦將血本無歸，林明達、陳俊吉分別獲取高達889萬1423元、471萬7549元不法利益，更五審認為嚴重損害金融秩序及經濟發展。

李進誠歷審始終不認罪，撇清洩密、圖利行為，甚至還把責任推給別人，更五審認為他犯後態度不佳，毫無悔改反省之意。考量李無前科，判他4年5月徒刑，褫奪公權3年。

本案一審判李10年徒刑，更五審認為一審計算林明達、陳俊吉不法利益金額有誤，且李是以間接方法圖利，並非「直接圖利」，李數次洩密犯行屬連續犯，一審以數罪論也不當，因此撤銷改判。