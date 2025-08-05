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女網紅「絲瓜」不忍了！誤捲命案遭羈押又被指是「砲友」開告

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

女網紅「絲瓜」、梁思惠曾捲入命案遭羈押，後獲不起訴處分，梁女指控，陳姓女子指她是萬姓男子的「砲友」，提告誹謗罪。台北地院審理，依加重誹謗罪判陳女拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，完成法治教育課程5場次。可上訴

梁思惠曾捲入台北市南港區萬象大樓地下室「陳可緗命案」，時年24歲的陳可緗，2017年3月1日遭人姦殺，警方偵辦時，兇手程宇謊稱與陳可緗的閨密梁思惠合謀殺人，2人一開始皆被羈押禁見，5天後，檢警認為程宇誤導辦案，釋放梁女。

檢方指控，27歲陳姓女子與萬姓男友爭吵，2024年6月18日在IG上發布「某天我看了他（指萬姓男子）的平板內隱藏相簿，有個女生在他床上的背影裸照，時間是2023/3/18 ，人物是他前「砲友」，本篇女主角」；陳女指「她叫『絲瓜』，是位網紅... 這是他跟前女友還在一起時的『砲友』」。

陳女在文中標記梁思惠的IG帳號，散布梁思惠是萬姓男子與前女友交往時的「砲友」，毀損梁女的名譽，梁女向台北市警中正第二分局報案，檢方起訴陳女，法院開庭，陳姓女子自白犯行，法官認為她犯的是刑法散布文字誹謗罪。

判決書指出，陳女因感情事宜，未以理性、和平方式解決爭執，在不特定多數人得共見共聞處發表涉及梁女私德的言論，不過，陳女犯後坦承犯行，表示願意和解，但梁女不想，考量陳女智識程度、家庭經濟、生活狀況等，依法量刑，也給緩刑宣告。

女網紅「絲瓜」、梁思惠。（取材自臉書）
女網紅「絲瓜」、梁思惠。（取材自臉書）

砲友 命案 前女友

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