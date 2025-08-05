快訊

日職／二軍修煉近兩個月 「台灣至寶」孫易磊重回火腿一軍

南橫公路遭重創！高雄桃源區3里成孤島 公路局緊急搶通

蘋果派買1送1、小薯20元 麥當勞APP「10大優惠券」省錢攻略一次看

兒子酒駕車主父遭扣牌 交通部函示車主非酒駕者不再連坐扣牌

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

政府為有效遏止酒駕，過去除酒駕者外，非酒駕當事人的車主也會連坐扣牌照，但交通部最近引用最高行政法院一項判決，必須確認車主是實際駕駛人或有「明知不禁止」的過失，才得扣牌，監理單位及警方最近都接獲函示，依此原則處理。

依道路交通管理處罰條例第35條第9項規定，只要駕駛人酒駕、毒駕、拒絕酒測，不管是否為車主，酒駕車輛牌照將一律吊扣2年，就算車主不知情也照樣要罰。但被處罰的車主往往喊冤，有的是借車給他人，也的是被孩子開走，卻因他人酒駕，卻平白被連坐扣牌。

最高行政法院近期有一判決，吳姓男子名下的小客車，被兒子開出門，因酒駕遭警方查獲，被臺北市交通事件裁決所吊扣車牌24個月，吳男以本人並未酒駕，不應被處罰，提起行政訴訟，經歷一、二審後，由最高行政法院統一法律見解，最終判決撤銷原處分並改判勝訴。

法院指出，道交條例第35條第9項是針對實際酒駕的「駕駛人」為處罰對象，立法原意並無將「汽車所有人」列為第9項處罰對象，若汽車所有人非駕駛人，僅能在「明知而不禁止」情況下，依第35條第7項另行處罰，否則不應適用第9項吊扣車牌的規定。

最高行政法院此項判決，確立「車主與駕駛人不同者，不適用第35條第9項」的統一法律見解，對未來類似爭議將具指標性意義。各監理及警察單位最近已都接獲交通部函示，未來取締酒駕都依此法律見解處理。

彰化縣去年酒駕案件數4800件，今年上半年也達2600件，警方表示，往後取締酒駕時，會依據交通部函示辦理，依個案先確認駕駛人與車主是同一人才扣牌，但車主若明知他人酒駕仍將車輛出借，也會面臨連坐處罰，吊扣車牌2年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

交通部最近引用最高行政法院一項酒駕判決，必須確認車主是實際酒駕者或有「明知不禁止」的過失，才得扣牌。示意圖／報系資料照
交通部最近引用最高行政法院一項酒駕判決，必須確認車主是實際酒駕者或有「明知不禁止」的過失，才得扣牌。示意圖／報系資料照
交通部最近引用最高行政法院一項酒駕判決，必須確認車主是實際酒駕者或有「明知不禁止」的過失，才得扣牌。示意圖／報系資料照
交通部最近引用最高行政法院一項酒駕判決，必須確認車主是實際酒駕者或有「明知不禁止」的過失，才得扣牌。示意圖／報系資料照

酒駕 車主 法律

延伸閱讀

影／喝酒還開車！6旬翁自撞電線桿 跌落路旁水溝

疑未注意前方路況！台66大貨車「騎上」施工防撞車

婚姻、事業都受挫！宋英奎萬念俱灰告別人世原因曝光

越南移工酒駕藏毒拒檢逃還撞警車 狼狽落網吃61張罰單罰金破35萬

相關新聞

禿鷹案纏訟20年...金檢局前局長李進誠更五審判4年5月、立即科技監控

金管會金融檢查局前局長李進誠，20年前被控洩漏偵辦勁永公司消息給股市炒手及媒體，放空勁永股票圖利股市炒手，一審被依圖利罪...

股市禿鷹案審20年 金檢前局長李進誠圖利從10年改判4年5月理由曝光

金管會金融檢查局前局長李進誠，20年前被控洩漏偵辦勁永公司消息給股市炒手及媒體，放空勁永股票圖利股市炒手，一審被依圖利罪...

女網紅「絲瓜」不忍了！誤捲命案遭羈押又被指是「砲友」開告

女網紅「絲瓜」、梁思惠曾捲入命案遭羈押，後獲不起訴處分，梁女指控，陳姓女子指她是萬姓男子的「砲友」，提告誹謗罪。台北地院...

兒子酒駕車主父遭扣牌 交通部函示車主非酒駕者不再連坐扣牌

政府為有效遏止酒駕，過去除酒駕者外，非酒駕當事人的車主也會連坐扣牌照，但交通部最近引用最高行政法院一項判決，必須確認車主...

頸部插剪刀…虐殺老夫妻搶錢判死至今19年 呂文昇聲請再審確定駁回

台中市市場鵝肉攤商呂文昇與賣雞的吳慶陸，21年前殺害生活富裕的黃姓老夫妻，並強盜1萬2000元，兩人被判處死刑定讞，吳已...

懸掛王鴻薇與王滬寧握手照指密談 罷團4人獲不起訴

立委王鴻薇認為罷團人士在台北市南京東路5段大樓懸掛帆布，指她與中國全國政協主席王滬寧握手、密談，涉違反選罷法、加重誹謗罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。