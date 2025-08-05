兒子酒駕車主父遭扣牌 交通部函示車主非酒駕者不再連坐扣牌

政府為有效遏止酒駕，過去除酒駕者外，非酒駕當事人的車主也會連坐扣牌照，但交通部最近引用最高行政法院一項判決，必須確認車主是實際駕駛人或有「明知不禁止」的過失，才得扣牌，監理單位及警方最近都接獲函示，依此原則處理。

依道路交通管理處罰條例第35條第9項規定，只要駕駛人酒駕、毒駕、拒絕酒測，不管是否為車主，酒駕車輛牌照將一律吊扣2年，就算車主不知情也照樣要罰。但被處罰的車主往往喊冤，有的是借車給他人，也的是被孩子開走，卻因他人酒駕，卻平白被連坐扣牌。

最高行政法院近期有一判決，吳姓男子名下的小客車，被兒子開出門，因酒駕遭警方查獲，被臺北市交通事件裁決所吊扣車牌24個月，吳男以本人並未酒駕，不應被處罰，提起行政訴訟，經歷一、二審後，由最高行政法院統一法律見解，最終判決撤銷原處分並改判勝訴。

法院指出，道交條例第35條第9項是針對實際酒駕的「駕駛人」為處罰對象，立法原意並無將「汽車所有人」列為第9項處罰對象，若汽車所有人非駕駛人，僅能在「明知而不禁止」情況下，依第35條第7項另行處罰，否則不應適用第9項吊扣車牌的規定。

最高行政法院此項判決，確立「車主與駕駛人不同者，不適用第35條第9項」的統一法律見解，對未來類似爭議將具指標性意義。各監理及警察單位最近已都接獲交通部函示，未來取締酒駕都依此法律見解處理。

彰化縣去年酒駕案件數4800件，今年上半年也達2600件，警方表示，往後取締酒駕時，會依據交通部函示辦理，依個案先確認駕駛人與車主是同一人才扣牌，但車主若明知他人酒駕仍將車輛出借，也會面臨連坐處罰，吊扣車牌2年。

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