頸部插剪刀…虐殺老夫妻搶錢判死至今19年 呂文昇聲請再審確定駁回

台中市市場鵝肉攤商呂文昇與賣雞的吳慶陸，21年前殺害生活富裕的黃姓老夫妻，並強盜1萬2000元，兩人被判處死刑定讞，吳已病逝，呂則迄今尚未執行。呂文昇以死刑憲法判決為由聲請再審，但被台中高分院裁定駁回，他不服提抗告，最高法院駁回抗告，全案確定。

吳慶陸因欠地下錢莊錢而找呂文昇想辦法，兩人相中呂的舊識黃姓老夫婦，他們有多棟不動產，以收租度日，生活富裕。呂2004年1月7日帶吳到黃姓老夫婦住處，呂趁機拿出西瓜刀向老夫婦「借款」50萬元被拒，便猛割黃的頸部致死。

黃妻想打電話報警，但被吳慶陸抓住，以美工刀等刺頭頸部、背部多刀，且為逼老夫婦說出財物放置地點，吳、呂甚至以小刀凌遲，黃妻呼救，兩人便將剪刀插入黃妻頸部不拔出來，事後搜刮1萬2000元後逃逸。最高法院2006年判處兩人死刑定讞，吳慶陸2019年因胃癌病逝。

呂文昇目前人關押在台中看守所，等待執行至今已19年，而憲法法庭去年作出死刑判決，也認定呂文昇的確定判決，適用刑事訴訟法第388條規定，因未明定第三審審判強制辯護制度，被宣告部分違憲。

呂文昇聲請再審指出，事實審認定他「預謀強盜，期間新生殺人犯意」，與憲法判決意旨必須審酌是否為「出於謀殺的蓄意連續殺人」，不同，且均未具體審查是否為「情節最嚴重之罪」。

呂文昇認為，歷審判決均未審酌他是否存在再犯可能性、更生教化可能及再社會化可能性，也有違背憲法判決的意旨，他的死刑判決有違憲法保障生命權及法律保留原則，因此聲請再審並停止執行。

台中高分院認為，再審的審查客體應該為最高法院的確定判決，但呂文昇卻以更二審判決為聲請再審的對象，程序不合法。另外，呂聲請再審意旨屬於量刑事項，也未提出任何新事實、新證據，不屬於再審救濟範圍，因此裁定駁回。呂文昇提抗告，最高法院認為無理由，駁回確定。