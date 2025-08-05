懸掛王鴻薇與王滬寧握手照指密談 罷團4人獲不起訴

立委王鴻薇認為罷團人士在台北市南京東路5段大樓懸掛帆布，指她與中國全國政協主席王滬寧握手、密談，涉違反選罷法、加重誹謗罪。台北地檢署偵結，認為言論屬於對政治人物的監督與檢驗，罷團人士4人犯罪嫌疑不足不起訴。

蔡語芳等4人今年4月11日在北市松山區南京東路5段，懸掛印有王鴻薇和王滬寧握手照片，稱王滬寧是中共統戰頭子，並印上「王鴻薇和王滬寧你們密談了什麼啊？」等文字，挨告涉公職人員選舉罷免法散播不實及刑法加重誹謗罪嫌。

蔡語芳、黃思維、黃英哲、潘穎發等人否認犯行。蔡語芳辯稱，立委王鴻薇、傅崐萁到大陸跟王滬寧密談，他在政論節目、新聞都有質疑王鴻薇此問題，但王鴻薇都沒有回答，他認為民眾也非常重視此問題，想說掛布條是個很好的方式。其餘人稱，任職台灣公民人權連盟，拿到蔡給文件、蓋章後與廠商聯繫，並接洽懸掛帆布。

檢方查出，懸掛此帆布時間是今年4月11日起至同年6月6日止，而罷免王鴻薇案是6月20日成立，懸掛帆布時間早於罷免案宣告成立前，因而認為不構成選罷法傳播不實罪嫌。

檢方依網路新聞查詢資料認為，王鴻薇確有到大陸與身兼中共中央政治局常委、全國政協主席、黨組書記、中國和平統一促進會會長王滬寧握手，並閉門會談，被告等人懸掛帆布上的圖片「中共統戰頭子」、「密談」等文字，未虛構事實，縱使尖酸刻薄批評內容令人感到不快或影響名譽，難認構成加重誹謗罪。