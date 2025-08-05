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民進黨桃園市議員游吾和父女涉詐領浮報議員助理費 桃檢今晨聲押

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

又見市議員涉嫌A助理費遭聲押！桃園地檢署偵辦詐領議員助理費案又有新進展，昨指揮法務部調查局桃園市調查處兵分三路，前往大園區搜索民進黨市議員游吾和住處及服務處，通知游家父女及證人等13人到案，經檢方連夜訊問向法院聲押中。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說明，該署肅貪組檢察官黃榮加接獲檢舉，指大園區市議員游吾和涉嫌自2014年起詐領助理費長達11年，昨天指揮法務部調查局桃園市調查處，持法院核發搜索票，兵分三路搜索游吾和住處及辦公處所共3處，同時通知游等10人及證人3人到案。

經檢察官漏夜訊問後，因游吾和涉嫌自2014年12月25日至2025年3月間擔任桃園市議員期間，與其女陸續分別虛報及浮報議員助理費，而認其游家父女2人均涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之公務員利用職務詐取財物等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證及逃亡之虞，於今天清晨向法院聲請羈押禁見。

檢方表示，其餘6名被告分別以新台幣10萬至3萬元不等具保，其餘2名被告則諭知請回。

民進黨桃園市議員游吾和與其女涉嫌詐領至少10年議員助理費，桃園地檢署昨發動搜索，經連夜訊問，將游吾和及其女依貪汙罪向法院聲押中。圖／擷取自桃園市議會官網
民進黨桃園市議員游吾和與其女涉嫌詐領至少10年議員助理費，桃園地檢署昨發動搜索，經連夜訊問，將游吾和及其女依貪汙罪向法院聲押中。圖／擷取自桃園市議會官網

議員 檢察官 桃園地檢署

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