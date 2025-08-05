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上網謗服裝設計師溫慶珠賣「破衣服」 涉猥褻偶像男藝人下場慘了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

前偶像藝人楊士萱與知名服裝設計師溫慶珠朋友反目，楊被控上網講溫女經營的伊索國際有限公司的壞話，並恐嚇溫慶珠、溫慶珠的姐姐溫慶玉，台北地院審理，依妨害信用罪判楊有期徒刑3月，依恐嚇罪判楊拘役45日，都可易科罰金。可上訴。

本案加害人楊士萱2006年與張韶涵演出偶像劇「愛殺17」而出名，依網路資訊，楊不久就因犯下猥褻案而嚴重影響演藝事業。

至於溫慶珠則是台灣知名的服裝設計師，於1989年創立「ISABELLE WEN 溫慶珠」 設計師品牌服裝，目前國內共有17家專櫃門市，另有2家outlet門市。

判決書指出，楊士萱與溫慶珠原為朋友關係，2人因故致生齟齬，楊2023年10月11日使用網際網路登入臉書，以暱稱「Julian Yang」在溫慶珠臉書貼文下，發布毀損伊索國際有限公司信用的文章稱「破衣服美国下单贴牌」等。

2023年10月13日，楊在與溫慶玉以微信對話時稱「最後死的是你們」、「溫庆珠有種，我會讓他3年就走掉」、「不幫忙我會搞死你們」、「我會讓菲菲死」等，溫慶珠提告，檢察官對楊聲請簡易判決處刑。

楊士萱審理時坦承不諱，法官依溫慶珠的臉書主頁、貼文及下方留言、楊與溫慶玉的微信對話截圖等，認定楊的犯行，並審酌楊利用網路特性散布不實之事，主觀具相當惡意，依法加重其刑。

判決說，楊士萱損害溫慶珠、溫慶玉的名譽與信用，並恫嚇使溫慶珠心生畏懼，敗壞社會治安，不過，他終能坦承犯行，加上溫慶珠的告訴代理人建請重判，考量楊自陳碩士畢業、目前無業，經濟狀況貧困，須扶養1名子女等，依法量刑判決。

設計師溫慶珠（右3）以及名模蔡淑臻（左3）和王思偉（左1）展現數位波西米亞印花系列。圖／紡拓會提供
設計師溫慶珠（右3）以及名模蔡淑臻（左3）和王思偉（左1）展現數位波西米亞印花系列。圖／紡拓會提供
前偶像藝人楊士萱。圖／聯合報系資料照片
前偶像藝人楊士萱。圖／聯合報系資料照片

服裝 網路 設計師

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