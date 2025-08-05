瘋狂大叔庫柏力克熊、鋼鐵人公仔被偷 開市價求償 竊賊：行情沒這麼高

張姓男子喜愛收藏玩具公仔，自稱「瘋狂大叔」，他存放倉庫的20隻庫柏力克熊和10個鋼鐵人公仔，被魏男和陳男偷走，警方逮人時只追回18隻熊。張男求償13萬6000元，魏男辯稱行情沒那麼高。法官認為求償金額未逾市價，判決如數賠償。全案可上訴。

判決指出，魏男和陳男去年3月1日凌晨開車前往張男公司設在山區的倉庫，破壞鐵門進入後，偷走每隻市價1萬元的鋼鐵人公仔10隻，每隻市價3萬6000元的庫柏力克熊2隻。7天後，2人再度開車到張男的倉庫，偷走庫柏力克熊18隻。

警方查出兩人身分，逮捕後追回18隻庫柏力克熊，並交還給張男。基隆地檢署檢察官偵辦後依涉犯竊盜罪起訴兩人，法官審理後判決兩人有罪定讞。

張男提起刑事附帶民事訴訟，求償鋼鐵人公仔10隻共10萬元、庫柏力克熊2隻共3萬6000元，合計13萬6000元。

魏男答辯，兩度行竊只偷走鋼鐵人公仔6隻、庫柏力克熊20隻。鋼鐵人公仔1隻僅2500元，庫柏力克熊先前價格確為1隻1萬8000元，但後來已沒有這個行情，聲請駁回告訴。陳男未於言詞辯論期日到場，但在到庭意願調查表勾選「我同意原告之請求並請求不到庭」。

基隆地方法院民事庭法官審理後指出，魏男已在刑事程序已坦承竊取鋼鐵人公仔10隻，民事訴訟程序空言否認不可信。