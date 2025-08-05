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人力仲介結合雜貨店地下匯兌 金流50億 負責人80萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮、印尼籍妻子黃來招，涉以印尼雜貨店為據點，長期替印尼移工從事地下匯兌，時間長達11年，匯兌金流高達50億元，調查局台北市調查處昨天搜索約談6人到案，台北地檢署漏夜偵訊後，今晨依違反銀行法命莊男80萬、黃女20萬交保，均限制出境出海。

同案約談包括莊家榮的會計彭靖芬、印尼雜貨店老闆娘劉莉娜（印尼籍）等人。據調查，伯樂人才顧問公司於台北市中山區，平時以人力仲介為主，莊家榮因認識許多外籍移工，看準移工有匯錢回家鄉的需求，結合雜貨店暗中搞地下匯兌，不僅賺匯差，也賺手續費。

據調查，莊家榮夫妻與劉莉娜配合，涉及以俗稱「印尼店」的雜貨鋪為據點，從2013至2024年間，協助印尼籍移工匯錢回家，抑或是從印尼匯錢來台灣，莊佳容不僅並從中收取手續費，一般件1至2天可到帳，收取100元手續費，若快捷件則1至2小時就能成功匯款，收新150至200元手續費，不法所得由檢調計算中。

調查指出，由於劉莉娜經營的印尼店相當出名，不少移工想省手續費，都會去找劉莉娜幫忙匯款，店家收取手續費後，再由會計計算利潤，每月收入相當可觀；由於此類匯款並非透過國內金融機構的正常管道，涉及違反銀行法，調查局蒐證後，報請北檢檢察官游欣樺指揮偵辦。

伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮妻子黃來招，涉違反銀行法20萬交保、限制出境出海。記者林俊良／攝影
伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮妻子黃來招，涉違反銀行法20萬交保、限制出境出海。記者林俊良／攝影
印尼雜貨店老闆娘劉莉娜。記者林俊良／攝影
印尼雜貨店老闆娘劉莉娜。記者林俊良／攝影
伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮的會計彭靖芬。記者林俊良／攝影
伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮的會計彭靖芬。記者林俊良／攝影
伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮，涉違反銀行法80萬交保、限制出境出海。記者林俊良／攝影
伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮，涉違反銀行法80萬交保、限制出境出海。記者林俊良／攝影

印尼 移工 地下匯兌

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