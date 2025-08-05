人力仲介結合雜貨店地下匯兌 金流50億 負責人80萬交保

伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮、印尼籍妻子黃來招，涉以印尼雜貨店為據點，長期替印尼移工從事地下匯兌，時間長達11年，匯兌金流高達50億元，調查局台北市調查處昨天搜索約談6人到案，台北地檢署漏夜偵訊後，今晨依違反銀行法命莊男80萬、黃女20萬交保，均限制出境出海。

同案約談包括莊家榮的會計彭靖芬、印尼雜貨店老闆娘劉莉娜（印尼籍）等人。據調查，伯樂人才顧問公司於台北市中山區，平時以人力仲介為主，莊家榮因認識許多外籍移工，看準移工有匯錢回家鄉的需求，結合雜貨店暗中搞地下匯兌，不僅賺匯差，也賺手續費。

據調查，莊家榮夫妻與劉莉娜配合，涉及以俗稱「印尼店」的雜貨鋪為據點，從2013至2024年間，協助印尼籍移工匯錢回家，抑或是從印尼匯錢來台灣，莊佳容不僅並從中收取手續費，一般件1至2天可到帳，收取100元手續費，若快捷件則1至2小時就能成功匯款，收新150至200元手續費，不法所得由檢調計算中。