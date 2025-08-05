ETmata元宇宙賣ETM虛擬假幣涉詐 負責人與助理雙雙聲押

男子廖文理ETmeta元宇宙假投資平台，吸引體育愛好者參與說明會，推出ETM幣投資方案，9個月內詐騙至少16人；調查局昨搜索約談廖文理與助理洪亞姿，廖文理許姓前妻3被告到案，台北地檢署檢察官李堯樺漏夜複訊後，認為廖男與洪女有傳滅證之虞，凌晨依違反銀行法向法院聲請羈押，許女請回。

廖文理與洪亞姿被調查局移送複訊時，走到一半發現有媒體守候，旋即轉身不願進入地檢署，2人還與調查官討論有無其他方法進出，甚至躲到一旁的車道花草邊，遲遲不願進門，最後由北檢出動法警將2人帶入候審室，過程中廖男戴戴口罩用手遮臉、洪女則用紙袋擋頭。據悉，2人矢口否認涉及不法，被認定有串滅證之虞。

據調查，廖文理多年前曾任千禧國際投資顧問公司業務，明知印尼千禧國際集團旗下千禧勝達期貨公司未經許可，在台從事銀行業務，卻聽從歐姓幹部指揮，利用召開說明會方式，製作千禧投顧公司網頁及投資宣傳資料、人脈網絡等管道，以6％至8％高額年息，向不特定人招攬投資，共收受63萬美金，歐男後來被檢方起訴，一審判刑5年4月。

廖文理去年成立ETmeta平台，2024年1月起在商務會館、高檔餐廳召開投資說明會，介紹「多元化體育生太元宇宙聚合平台ETmeta」，向投資人宣揚打造體育愛好者的ETmeta元宇宙，謊稱可讓投資人隨時掌握全球體育賽事動態，且將推出ETM幣的通用幣，推薦二項方案保證獲利、保本保息，手法與多年前類似。

檢調掌握，其中方案一為由ETmeta平台託管ETM幣，一天受益1％，方案二為託管10天，每天可有1％至2％漲幅，且可隨時贖回換成泰達幣（USTD）；廖文理另以鑄造、發行NFT（非同質化代幣）等話術誆騙投資人。