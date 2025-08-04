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印尼雜貨店涉地下匯兌高達50億 伯樂人資老闆移送北檢

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北即時報導

調查局掌握情資，指伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮、妻子黃來招，涉透過印尼雜貨店為據點，長期替印尼籍移工非法匯款回家鄉，時間長達11年，不法匯兌金流高達50億元，台北市調查處4日兵分10路、搜索約談6人到案，莊家榮與黃來招深夜依違反銀行法等罪，移送台北地檢署複訊。

同案約談包括莊家榮的會計彭靖芬、印尼雜貨店老闆娘劉莉娜（印尼籍），不法所得正由檢調計算中。

據調查，在台工作的印尼移工，賺到錢後常透過印尼雜貨店須匯款回鄉，莊家榮看準商機龐大，涉及以俗稱「印尼店」的雜貨鋪為據點，從2013至2024年間，向印尼籍移工收取手續費，一般件1至2天可到帳，收取100元手續費，若快件則1至2小時就能匯款成功，收新150至200元的手續費，從事地下匯兌長達11年。

調查指出，由於劉莉娜經營的印尼店相當出名，不少移工想省手續費，都會去找劉莉娜幫忙匯款，店家收取手續費後，再由彭靖芬計算，利潤相當可觀；由於匯款並非透過國內金融機構的正常管道，涉及違反銀行法。

伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮妻子黃來招。記者林俊良／攝影
伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮妻子黃來招。記者林俊良／攝影
伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮，涉違反銀行法遭檢調約談。記者林俊良／攝影
伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮，涉違反銀行法遭檢調約談。記者林俊良／攝影
伯樂人才資源仲介管理顧問公司會計彭靖芬，涉違反銀行法遭檢調約談。記者林俊良／攝影
伯樂人才資源仲介管理顧問公司會計彭靖芬，涉違反銀行法遭檢調約談。記者林俊良／攝影
協助移工從事地下匯兌的印尼雜貨店老闆娘劉莉娜。記者林俊良／攝影
協助移工從事地下匯兌的印尼雜貨店老闆娘劉莉娜。記者林俊良／攝影

印尼 移工 老闆娘

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