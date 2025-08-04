快訊

真要投資美國4000億美元換降稅率？ 郭智輝這樣說

3教授涉案！彰師大性別不當爭議頻傳 1性侵案查證屬實、解聘教授

影／涉砍死韓國啦啦隊女神老闆 凶嫌「外套掩面」殺人罪移送

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

韓國啦啦隊女神老闆詹姓男子今天在豐原區南陽路超商被追砍，送醫急救不治，嫌犯41歲黃姓男子到派出所投案，警方今晚警詢後，依殺人罪嫌將他移送地檢署複訊，黃嫌面對媒體追問「為什麼要殺人」，他立即拿外套掩面進警車。

台中地檢署檢察官黃鈺雯和法醫今晚相驗遺體後，擇期解剖查明死因，今晚先問超商二名證人，警詢後今晚將依殺人罪嫌移送地檢署。

死者是韓國啦啦隊女神老闆，曾遠赴韓國簽下「啦啦隊天花板女神」河智媛、「國家級啦啦隊」禹洙漢經紀約；兇嫌今晚被移送地檢署前，媒體追問「你為什麼要殺人，跟他有什麼深仇大恨？」他未回應。

據指出，57歲詹男是「MUGEN無限夢想」總經理兼實際負責人，曾捲入性騷員工醜聞，他當時喊冤是遭挾怨報復，將提上訴捍衛聲譽；被害女員工今年曾向媒體投訴，她有監視器、對話截圖佐證，投訴女子今天獲知此不幸消息後說「很震驚」，強調此事和她無關。

無限夢想公司的總經理兼實際負責人詹男被控涉嫌性騷員工，鬧上法院判賠100萬元，後來又傳出他拖欠調解金。

台中地檢署檢察官黃鈺雯今晚先和刑警到超商勘查現場，查看死者與嫌犯打鬥，被砍死位置，再到豐原醫院相驗遺體，死者的年邁父親、妻子與弟弟到場，檢察官相驗後到豐原分局複訊嫌犯，並通知當時在店內的超商店員到分局說明，了解案發過程，目前仍在複訊中。

詹姓男子今天在豐原一家超商被砍死，嫌犯投案，今晚被依殺人罪嫌移送地檢署。記者游振昇／攝影
詹姓男子今天在豐原一家超商被砍死，嫌犯投案，今晚被依殺人罪嫌移送地檢署。記者游振昇／攝影

殺人 超商 豐原 老闆 遺體 死亡 性騷 檢察官

延伸閱讀

經紀公司老闆遭砍死 凶嫌晚間殺人罪移送

26刀砍死女友判無期！曾在國民法官前求判死 彰化男今上訴：判太重

豐原超商外遭砍死...無限夢想總經理曾涉性騷 一審判賠100萬

影／疑性騷被報復...豐原超商遭砍 死者「驚人身分」曝光

相關新聞

影／涉砍死韓國啦啦隊女神老闆 凶嫌「外套掩面」殺人罪移送

韓國啦啦隊女神老闆詹姓男子今天在豐原區南陽路超商被追砍，送醫急救不治，嫌犯41歲黃姓男子到派出所投案，警方今晚警詢後，依...

離職警稱「警示帳戶還在傳真通報」 刑事局：已全面數位化與事實不符

台南市一名離職警員昨接受直播主丁特訪談，指「南部仍傳真通報警示帳戶」，並質疑識詐宣導及案件偵辦責任歸屬等問題。刑事局今表...

法務部長鄭銘謙走入災區 關懷風災馨生更生人

丹娜絲颱風帶來猛烈風雨造成嘉義地區嚴重損害，接著西南氣流帶來強勁的雨勢，使得尚未修復好的家園雪上加霜。法務部長鄭銘謙今天...

不滿遭前妻公司提告...7旬男涉縱火燒燬化工廠 嘉檢起訴

嘉義縣7旬蔡姓男子疑遭前妻公司提告懷恨在心，涉嫌於今年4月間至公司縱火燒燬廠房，警方不到1小時逮捕涉有重嫌蔡翁；嘉檢偵結...

印尼雜貨店涉地下匯兌11年 人力資源顧問老闆6人遭搜索約談

伯樂人才資源仲介管理顧問公司涉嫌透過印尼雜貨店為據點，收取手續費替印尼籍移工非法匯款回家鄉，犯罪時間出估長達11年，今檢...

ETmeta元宇宙9個月倒閉！涉投資詐騙至少16人 檢調搜索約談3人

廖姓男子去年以ETmeta元宇宙假投資平台，吸引體育愛好者參與說明會，並強調推出ETM幣投資方案，誆騙保證獲利，9個月間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。