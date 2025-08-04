法務部長鄭銘謙走入災區 關懷風災馨生更生人

丹娜絲颱風帶來猛烈風雨造成嘉義地區嚴重損害，接著西南氣流帶來強勁的雨勢，使得尚未修復好的家園雪上加霜。法務部長鄭銘謙今天在檢察長等人陪同下前往災區，關心災損傾聽心聲，慰問、鼓舞馨生及更生人。

法務部長鄭銘謙偕同高檢署檢察長張斗輝、台南高分檢檢察長黃玉垣、保護司司長洪信旭、嘉義地檢署檢察長蔡宗熙、書記官長吳國安、犯保協會嘉義分會主委林文村及更保嘉義分會主委黃俊森等人一同前往災區，關懷馨生、更生人，傳達社會對他們的肯定與支持。

鄭銘謙表示，風災後又逢大雨，讓居民受很大衝擊，關懷犯罪被害人馨生人災後復原狀況，他們面臨很大困難，關心損害情形，希望他們能及早恢復正常生活，馨生人要回復原生活就很辛苦，家人支持非常重要，但實際遠遠不夠，因此犯罪被害人保護協會第一時間關懷他們災後受損情形，需要什麼幫助，也協助輔導心理諮商，特地來慰問、鼓舞。

馨生人何婦家住布袋鎮，主要從事烏魚魚塭養殖，因車禍重傷導致雙腿行動不便，目前身受復健之艱辛。此次風災造成案家的資材室屋瓦與發電設備嚴重損毀，致使魚塭無法正常運作，烏魚無法維生受損。她仍保持樂觀與積極，令人感動。

鄭銘謙肯定其在歷經重大傷痛後，仍以堅強態度面對人生，展現出家庭的凝聚與力量。送上慰問及重建基金5萬5千元，期望給予幫助，走出陰霾。

去年11月鄭明謙曾到水上鄉關心更生人林男農作狀況，這次風災今年種植網室絲瓜約4分地左右，原已預計採收，卻因強風及大雨造成絲瓜大量掉落，心血瞬間成空；搭建多時的網室也因風勢損壞，未來重建之路艱辛難行。