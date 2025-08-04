快訊

大雨未停3部落成孤島 高市府宣布：桃源區明停班課

在野要求公開關稅談判內容 行政院3點澄清：無黑箱問題

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿遭前妻公司提告...7旬男涉縱火燒燬化工廠 嘉檢起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣7旬蔡姓男子疑遭前妻公司提告懷恨在心，涉嫌於今年4月間至公司縱火燒燬廠房，警方不到1小時逮捕涉有重嫌蔡翁；嘉檢偵結，以手臂灼傷、監視器畫面等佐證，依放火燒燬建物罪嫌起訴。

今年4月17日凌晨，水上鄉柳林村的南陽化工廠發生火警，因內部置放大量塑膠成品及半成品，火勢延燒迅速，直到清晨撲滅火勢，逾500坪廠房付之一炬。

轄區水上分局查訪火場附近民眾，得知起火前有可疑男子騎乘機車徘徊，調閱附近監視器，並透過現場遺留跡證等線索，發現工廠1名女員工的前夫72歲蔡姓男子涉有重嫌，立即前往逮捕。

警方調查，蔡翁的前妻在化工廠上班，他不時騷擾前妻要錢，也曾多次進入工廠找前妻，讓廠方十分困擾；蔡翁又於今年4月14日進入工廠尋找前妻，公司負責人因而提告。

警方表示，蔡翁否認監視器畫面中騎機車的男子是他，不過，因雙手有遭火灼傷痕跡，且監視器有拍到購買汽油的畫面，加上蔡翁遭提告3天後，工廠即遭縱火燒毀，所蒐證的證據都指向他所為，偵訊後依法移送嘉義地檢署偵辦。

檢方表示，蔡翁否認犯行，指機車曾借給村莊1名綽號「鱷魚」的男子，但警方查訪住居所村落查無此人，認為係脫罪之詞，加上檢警調查證據都指向他所為，依放火燒燬建物罪嫌起訴。

嘉義縣水上鄉某化工廠疑遭縱火工廠付之一炬。圖／資料照片
嘉義縣水上鄉某化工廠疑遭縱火工廠付之一炬。圖／資料照片
警方不到1小時逮捕涉有重嫌蔡翁，但他始終否認犯行，嘉檢偵結依放火燒燬建物罪嫌起訴。圖／資料照片
警方不到1小時逮捕涉有重嫌蔡翁，但他始終否認犯行，嘉檢偵結依放火燒燬建物罪嫌起訴。圖／資料照片

前妻 提告 嘉義 縱火 建物 火災 監視器

延伸閱讀

水災重創嘉義 立委王育敏關懷家園重建

不滿遭提告...7旬男涉縱火燒燬化工廠 嘉檢起訴

最佛大廠158元吃到飽！奇美「幸福吃到飽」加碼 「兩族群」只要118元 「招牌煎餃、肉燥飯、各式炸物」任你吃

票根別急著丟！嘉義「高CP值觀光農場」把門票變有用了 加碼享「蓋婭莊園免費入園、嘉義101餐飲免服務費」有夠超值

相關新聞

不忍了！火山披薩抄襲大戰 達美樂「正式提告」必勝客

「達美樂」與「必勝客」的「火山披薩之爭」情況越演越烈。台灣達美樂執行長 Ben Oborne日前率領團隊成員一起攻頂大屯...

柯P前幕僚涉洩漏「鏡」電視勞檢資料、涉貪 月底再開辯論

民眾黨前主席柯文哲的前台北市府勞動局長陳信瑜，被控2021年4月到2022年10月7次不實核銷特別費2萬多元，另將「鏡」...

不滿遭前妻公司提告...7旬男涉縱火燒燬化工廠 嘉檢起訴

嘉義縣7旬蔡姓男子疑遭前妻公司提告懷恨在心，涉嫌於今年4月間至公司縱火燒燬廠房，警方不到1小時逮捕涉有重嫌蔡翁；嘉檢偵結...

ETmeta元宇宙9個月倒閉！涉投資詐騙至少16人 檢調搜索約談3人

廖姓男子去年以ETmeta元宇宙假投資平台，吸引體育愛好者參與說明會，並強調推出ETM幣投資方案，誆騙保證獲利，9個月間...

印尼雜貨店涉地下匯兌11年 人力資源顧問老闆6人遭搜索約談

伯樂人才資源仲介管理顧問公司涉嫌透過印尼雜貨店為據點，收取手續費替印尼籍移工非法匯款回家鄉，犯罪時間出估長達11年，今檢...

法務部長鄭銘謙走入災區 關懷風災馨生更生人

丹娜絲颱風帶來猛烈風雨造成嘉義地區嚴重損害，接著西南氣流帶來強勁的雨勢，使得尚未修復好的家園雪上加霜。法務部長鄭銘謙今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。