不滿遭前妻公司提告...7旬男涉縱火燒燬化工廠 嘉檢起訴

嘉義縣7旬蔡姓男子疑遭前妻公司提告懷恨在心，涉嫌於今年4月間至公司縱火燒燬廠房，警方不到1小時逮捕涉有重嫌蔡翁；嘉檢偵結，以手臂灼傷、監視器畫面等佐證，依放火燒燬建物罪嫌起訴。

今年4月17日凌晨，水上鄉柳林村的南陽化工廠發生火警，因內部置放大量塑膠成品及半成品，火勢延燒迅速，直到清晨撲滅火勢，逾500坪廠房付之一炬。

轄區水上分局查訪火場附近民眾，得知起火前有可疑男子騎乘機車徘徊，調閱附近監視器，並透過現場遺留跡證等線索，發現工廠1名女員工的前夫72歲蔡姓男子涉有重嫌，立即前往逮捕。

警方調查，蔡翁的前妻在化工廠上班，他不時騷擾前妻要錢，也曾多次進入工廠找前妻，讓廠方十分困擾；蔡翁又於今年4月14日進入工廠尋找前妻，公司負責人因而提告。

警方表示，蔡翁否認監視器畫面中騎機車的男子是他，不過，因雙手有遭火灼傷痕跡，且監視器有拍到購買汽油的畫面，加上蔡翁遭提告3天後，工廠即遭縱火燒毀，所蒐證的證據都指向他所為，偵訊後依法移送嘉義地檢署偵辦。