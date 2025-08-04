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印尼雜貨店涉地下匯兌11年 人力資源顧問老闆6人遭搜索約談
伯樂人才資源仲介管理顧問公司涉嫌透過印尼雜貨店為據點，收取手續費替印尼籍移工非法匯款回家鄉，犯罪時間出估長達11年，今檢調兵分10路，搜索、約談負責人莊男等6名被告到案。
檢調掌握，印尼籍移工來台工作賺錢，須匯款回家鄉，經常到印尼雜貨店支付手續費，請老闆幫忙匯款給家人，莊男涉嫌以俗稱「印尼店」的雜貨店為據點，從事地下匯兌長達11年，涉從2013年至2024年間向印尼籍移工收取手續費，一般件1至2天可到帳，收取約新台幣100元的手續費，快件則是1至2小時就能匯款成功，收新台幣150至200元的手續費。
台北地檢署今天依違反銀行法非法辦理國內外匯兌業務罪嫌，指揮調查局台北市調查處兵分10路搜索莊男住居所及伯樂公司等10處所，通知莊等6名被告、1名證人到案，持續釐清相關案情。
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