快訊

大雨未停3部落成孤島 高市府宣布：桃源區明停班課

在野要求公開關稅談判內容 行政院3點澄清：無黑箱問題

聽新聞
0:00 / 0:00

印尼雜貨店涉地下匯兌11年 人力資源顧問老闆6人遭搜索約談

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

伯樂人才資源仲介管理顧問公司涉嫌透過印尼雜貨店為據點，收取手續費替印尼籍移工非法匯款回家鄉，犯罪時間出估長達11年，今檢調兵分10路，搜索、約談負責人莊男等6名被告到案。

檢調掌握，印尼籍移工來台工作賺錢，須匯款回家鄉，經常到印尼雜貨店支付手續費，請老闆幫忙匯款給家人，莊男涉嫌以俗稱「印尼店」的雜貨店為據點，從事地下匯兌長達11年，涉從2013年至2024年間向印尼籍移工收取手續費，一般件1至2天可到帳，收取約新台幣100元的手續費，快件則是1至2小時就能匯款成功，收新台幣150至200元的手續費。

台北地檢署今天依違反銀行法非法辦理國內外匯兌業務罪嫌，指揮調查局台北市調查處兵分10路搜索莊男住居所及伯樂公司等10處所，通知莊等6名被告、1名證人到案，持續釐清相關案情。

莊男透過印尼雜貨店涉地下匯兌長達11年，遭搜索約談。圖／聯合報系資料照片
莊男透過印尼雜貨店涉地下匯兌長達11年，遭搜索約談。圖／聯合報系資料照片

印尼 移工 台幣 檢調 老闆 外匯 北市 查處 地下匯兌

延伸閱讀

80歲免評聘外看上路 勞長洪申翰：增加移工優先服務重症家庭

統振多路進擊移工經濟

印尼火山兩度噴發 火山灰柱達1.8萬米 機場部分航班取消

澳門羽賽／李芳任／李芳至不敵印尼組合 連兩年男雙4強止步

相關新聞

不忍了！火山披薩抄襲大戰 達美樂「正式提告」必勝客

「達美樂」與「必勝客」的「火山披薩之爭」情況越演越烈。台灣達美樂執行長 Ben Oborne日前率領團隊成員一起攻頂大屯...

柯P前幕僚涉洩漏「鏡」電視勞檢資料、涉貪 月底再開辯論

民眾黨前主席柯文哲的前台北市府勞動局長陳信瑜，被控2021年4月到2022年10月7次不實核銷特別費2萬多元，另將「鏡」...

不滿遭前妻公司提告...7旬男涉縱火燒燬化工廠 嘉檢起訴

嘉義縣7旬蔡姓男子疑遭前妻公司提告懷恨在心，涉嫌於今年4月間至公司縱火燒燬廠房，警方不到1小時逮捕涉有重嫌蔡翁；嘉檢偵結...

ETmeta元宇宙9個月倒閉！涉投資詐騙至少16人 檢調搜索約談3人

廖姓男子去年以ETmeta元宇宙假投資平台，吸引體育愛好者參與說明會，並強調推出ETM幣投資方案，誆騙保證獲利，9個月間...

印尼雜貨店涉地下匯兌11年 人力資源顧問老闆6人遭搜索約談

伯樂人才資源仲介管理顧問公司涉嫌透過印尼雜貨店為據點，收取手續費替印尼籍移工非法匯款回家鄉，犯罪時間出估長達11年，今檢...

法務部長鄭銘謙走入災區 關懷風災馨生更生人

丹娜絲颱風帶來猛烈風雨造成嘉義地區嚴重損害，接著西南氣流帶來強勁的雨勢，使得尚未修復好的家園雪上加霜。法務部長鄭銘謙今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。