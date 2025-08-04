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ETmeta元宇宙9個月倒閉！涉投資詐騙至少16人 檢調搜索約談3人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

廖姓男子去年以ETmeta元宇宙假投資平台，吸引體育愛好者參與說明會，並強調推出ETM幣投資方案，誆騙保證獲利，9個月間詐騙至少16人。台北地檢署今指揮警調搜索，約談廖男等3人，全案朝銀行法、詐欺洗錢等罪嫌偵辦中。

檢調掌握，ETmeta平台實際負責人廖男2024年間1月起在商務會館、高檔餐廳召開投資說明會，涉嫌介紹「多元化體育生太元宇宙聚合平台ETmeta」並向投資人宣揚打造體育愛好者的ETmeta元宇宙，讓投資人隨時掌握全球體育賽事動態，且主打將推出ETＭ幣的平台通用幣，推薦２項方案保證獲利、保本保息等話術行騙。

其中，方案一為由ETmeta平台託管ETＭ幣1天受益1%，方案二為若託管10天，每天可有1%至2％漲幅，且可隨時贖回換成泰達幣。廖等人又以鑄造、發行NFT（非同質化代幣）等話術持續誆騙投資人。

檢調統計，從2024年1月至9月間，至少有16名投資者受害，因誤信廖等人說詞投資，卻發現沒辦法出金贖回投資款項，才知悉受騙報案提告。全案持續釐清被害人與詐欺金額。

台北地檢署今指揮調查局福建省調查處、台北市刑警大隊搜索廖男和妻子許女、員工洪女等3名被告住居所及辦公處所，約談廖等3名被告及4名證人到案釐清案情。全案朝銀行法非法經營銀行業務罪、刑法三人以上共同詐欺取財及詐欺危害防制條例、洗錢防制法一般洗錢罪偵辦中。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

詐欺 體育 洗錢 檢調 詐騙 提告 投資人 被害人

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