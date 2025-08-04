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不忍了！火山披薩抄襲大戰 達美樂「正式提告」必勝客

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導

達美樂」與「必勝客」的「火山披薩之爭」情況越演越烈。台灣達美樂執行長 Ben Oborne日前率領團隊成員一起攻頂大屯火山群的七星山，正式宣告「火山披薩新計畫」，並預計每週推出全新火山披薩口味，首波推出全新「和牛堡排火山披薩」。此外，針對必勝客所推出的火山披薩產品，達美樂也宣佈「法律上的問題也委由專業法律團隊採取法律行動」。實際求證，業者表示已經正式提告。

達美樂在2024年推出「火山披薩」，在披薩中心設計宛若火山口般的3D立體造型，並放置特色醬料，讓民眾可以搭配披薩享用。2025年2月，必勝客也首次推出「必勝客推出「豪牛宴火鍋比薩」，同樣在披薩中間打造立體造型，並且放入台南牛肉湯，之後也標榜引進海外必勝客經驗，打造全新「火山熔岩比薩」系列。

針對兩品牌產品的高度相似，雙方均堅持自己為正宗。達美樂最新聲明中指出，近期市場上出現相似火山披薩產品的情況，將用行動來展現達美樂才是火山霸主，每週推出讓消費者耳目一新的火山披薩，充分展現達美樂在產品美味的高度創新，而法律上的問題也委由專業法律團隊採取法律行動。業者也證實已經正式提告。

本次達美樂執行長 Ben Oborne親自登頂七星山，宣告將打造達美樂專屬的火山披薩宇宙。首發因應父親節檔期，推出「和牛堡排火山披薩」，選用厚實多汁的和牛堡排，搭配濃郁起司火山沾醬，可以同時享受和牛漢堡排脂香與起司奶香。8月31日前，「和牛堡排火山披薩」大披薩享半價優惠，每個499元。另外還有「輕享套餐」、「豐盛套餐」、「澎派套餐」等方案，每套888～1,399元。

台灣達美樂執行長 Ben Oborne攻頂七星山，並宣告打造火山披薩宇宙。圖／達美樂提供
台灣達美樂執行長 Ben Oborne攻頂七星山，並宣告打造火山披薩宇宙。圖／達美樂提供
達美樂團隊攻頂七星山，同時對市場相似產品正式提告。圖／達美樂提供
達美樂團隊攻頂七星山，同時對市場相似產品正式提告。圖／達美樂提供
達美樂新推出「和牛堡排火山披薩」，大披薩享半價優惠，每個499元。圖／達美樂提供
達美樂新推出「和牛堡排火山披薩」，大披薩享半價優惠，每個499元。圖／達美樂提供

披薩 法律 達美樂

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