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柯P前幕僚涉洩漏「鏡」電視勞檢資料、涉貪 月底再開辯論
民眾黨前主席柯文哲的前台北市府勞動局長陳信瑜，被控2021年4月到2022年10月7次不實核銷特別費2萬多元，另將「鏡」電視勞檢資料洩漏給民眾黨前立委賴香伶、蔡壁如，涉貪汙、洩密2罪，台北地院原訂本月19日宣判，宣判改期。
依法院裁定「上列被告因貪汙等案件，經檢察官提起公訴業經辯論終結，茲查本案尚有應行調查之處，而有再開辯論之必要，爰裁定命再開辯論」；合議庭已再訂庭期，預計本月底再次開庭。
依檢方起訴，陳信瑜以不實公務名義核銷的首長特別費不法所得是2萬2656元，陳女歷次出庭否認犯罪。
檢方起訴，陳信瑜小至家用下廚食材大至女兒的外套、個人日常保健品、鞋墊、染髮劑、洗髮精，全部假借公務之名核銷。
檢方指出，陳信瑜7度不實核銷特別費中，6次集中在2020年、一次在2021年，主要消費地點為新北市林口住家附近，另有在高雄市的聚餐，核銷性質私人聚餐一半、各式生活消費一半。
檢方查出，2020年4、5月陳信瑜多次在住家附近家樂福超市、三井OUTLET、老四川麻辣火鍋、康是美消費，母親節時則前往高雄市台鋁韓式燒肉聚餐，周日休假也返回高雄與家人至苓雅區無老鍋消費，事後都以公帳核銷。
2021年10月28日休假，陳信瑜最後一次在台北市信義區永心鳳茶消費627元，利用隔天與郭姓市政顧問餐敘名義核銷。
此外，檢方還指控陳信瑜2022年3月配合蔡壁如將同仁彙整的「鏡電視爭議檢查概要」檔案以LINE傳送給蔡，蔡取得檔案與賴香伶在立法院民眾黨團辦公室舉行「政治力介入鏡新聞 NCC主委護航到底」記者會，並公布資料，認陳女犯洩密罪。
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