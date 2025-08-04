丹娜絲重創雲嘉南...危及保護個案 法務部長南下慰問送金

為協助「丹娜絲」颱風中受災的更生人與馨生人家庭重建，法務部長鄭銘謙今偕同台高檢檢察長張斗輝、保護司司長洪信旭、台南高分檢察長黃玉垣等人至受災個案家中慰問，表達關懷個案受災狀況並協助災戶重建。

雲、嘉、南三地災情嚴重，隨同勘災的還有台南地檢署檢察長鍾和憲、嘉義地檢署檢察長蔡宗熙、雲林地檢署檢察長黃智勇，同時表達法務部、更保、犯保協會會給予協助的承諾，協助受災更生、馨生個案回復正常生活。

鄭銘謙先走訪台南麻豆、嘉義布袋探視馨生個案「阿貴」的家屬和何小姐。「阿貴」是車禍死亡案件的馨生個案，妻子與兒子仰賴家中柚園維生，此次颱風農損慘重；何小姐是車禍重大傷病案件的馨生個案，她在家中養殖烏魚，颱風導致魚塭資材室屋瓦毀損、發電機受損及烏魚死亡。

鄭銘謙隨後前往嘉義水上、雲林元長關懷更生個案「大林」和「阿偉」。「大林」是更保圓夢創業貸款個案，目前種植絲瓜，但風災造成棚架、網室倒塌、損害，「阿偉」也是創業貸款個案，他種植玉米，風災造成玉米全倒、半倒。

法務部表示，鄭銘謙已將台新銀行公益慈善基金會、昇恒昌基金會捐款的慰問金和災後重建金發給受災馨生人及更生人，盼適時緩解受災個案的經濟壓力，鄭另指示雲林、嘉義、台南三地更保、犯保協會分會持續提供受災個案慰問關懷。

法務部長鄭銘謙（右）了解馨生人災損情況。圖／法務部保護司提供