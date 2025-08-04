快訊

不忍了！火山披薩抄襲大戰 達美樂「正式提告」必勝客

川普與俄羅斯的核武嗆聲：該擔心口水戰升級核戰嗎？

不是1萬步！最新研究揭「長壽關鍵步數」 還能減少失智風險

聽新聞
0:00 / 0:00

26刀砍死女友判無期！曾在國民法官前求判死 彰化男今上訴：判太重

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣賴姓男子因不滿鄭姓女友分手，前年底時夥同張姓助手，將鄭女綑綁後，砍殺26刀致死，一審國民法官審理時，賴曾要求「判死刑」，國民法官判處無期徒刑，不過賴男上訴台中高分院，今天開庭時，賴男主張，對於犯罪事實不爭執，但一審量刑過重，要求法官輕判。

此案今天在台中高分院開準備程序庭，賴男與律師主張，對於檢方的起訴犯罪事實、罪名都不爭執，僅爭執量刑部分，同案被告張男則對量刑、犯罪事實都不爭執，賴男也說，一審量刑過重，希望二審能從輕發落。

賴男律師則說，一審國民法官在判決書的附記事項有記載，殺人是死刑、無期徒刑及最重15年有期徒刑，因為礙於法律規定的量刑，僅能量處無期徒刑，顯然一審國民法官也認為此案有違罪刑相當，希望二審能適用刑法49條減輕其刑。

不過代表死者家屬的告訴代理人則說，一審國民法官開庭時，賴男曾希望量處死刑，如今卻主張量刑過重，可見辯詞前後有翻異，家屬是希望賴男能夠量處死刑，不應該減刑。

檢方主張，此案國民法官未將移送量刑前社會化鑑定報告，列入爭點之中，審理程序有違誤，因此提出上訴。

受命法官賴妙雲諭知此案排定在9月8日續行審理。

檢警調查，賴姓男子與鄭姓女子是男女朋友，共同經營芭樂集貨場，張男是賴男的助手，2023年12月7日上午，因賴男不滿鄭女提分手，因此萌生殺害女友動機，賴男開車載張男前往鄭女所承租位於彰化縣溪州鄉芭樂園，由張男綑綁鄭女雙腿，賴男持西瓜刀朝鄭女揮砍26刀，其中有19道砍傷深度超過1公分，全案由國民法官在今年5月間審結，依殺人罪判賴無期徒刑，依共同犯殺人罪，判張3年6月徒刑。

彰化縣賴姓男子在前年底持刀殺死女友，二審今開庭審理。圖／聯合報系資料照片
彰化縣賴姓男子在前年底持刀殺死女友，二審今開庭審理。圖／聯合報系資料照片

死刑 彰化 殺人 分手 女友 法律 國民法官 無期徒刑

延伸閱讀

豐原超商外遭砍死...無限夢想總經理曾涉性騷 一審判賠100萬

台中男豐原超商砍死人 投案稱不滿死者性騷擾女友 警存疑

男友屢被女同學拗「順路載一程」 正宮氣炸：不會找沒女友的？

36歲斷臂男網戀！工傷賠償全給年輕女友 卻從未見過對方揭超狂內情

相關新聞

豐原超商外遭砍死...無限夢想總經理曾涉性騷 一審判賠100萬

台中市男子詹智能今早在豐原區一家超商，被黃姓男子持西瓜刀砍死，黃男隨後向第二警分局投案，宣稱因女友遭性騷擾才會犯行，經查...

ETmeta元宇宙9個月倒閉！涉投資詐騙至少16人 檢調搜索約談3人

廖姓男子去年以ETmeta元宇宙假投資平台，吸引體育愛好者參與說明會，並強調推出ETM幣投資方案，誆騙保證獲利，9個月間...

不忍了！火山披薩抄襲大戰 達美樂「正式提告」必勝客

「達美樂」與「必勝客」的「火山披薩之爭」情況越演越烈。台灣達美樂執行長 Ben Oborne日前率領團隊成員一起攻頂大屯...

柯P前幕僚涉洩漏「鏡」電視勞檢資料、涉貪 月底再開辯論

民眾黨前主席柯文哲的前台北市府勞動局長陳信瑜，被控2021年4月到2022年10月7次不實核銷特別費2萬多元，另將「鏡」...

丹娜絲重創雲嘉南...危及保護個案 法務部長南下慰問送金

為協助「丹娜絲」颱風中受災的更生人與馨生人家庭重建，法務部長鄭銘謙今偕同台高檢檢察長張斗輝、保護司司長洪信旭、台南高分檢...

26刀砍死女友判無期！曾在國民法官前求判死 彰化男今上訴：判太重

彰化縣賴姓男子因不滿鄭姓女友提分手，前年底時夥同張姓助手，將鄭女綑綁後，砍殺26刀致死，一審國民法官審理時，賴曾要求「判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。