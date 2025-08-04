26刀砍死女友判無期！曾在國民法官前求判死 彰化男今上訴：判太重

彰化縣賴姓男子因不滿鄭姓女友提分手，前年底時夥同張姓助手，將鄭女綑綁後，砍殺26刀致死，一審國民法官審理時，賴曾要求「判死刑」，國民法官判處無期徒刑，不過賴男上訴台中高分院，今天開庭時，賴男主張，對於犯罪事實不爭執，但一審量刑過重，要求法官輕判。

此案今天在台中高分院開準備程序庭，賴男與律師主張，對於檢方的起訴犯罪事實、罪名都不爭執，僅爭執量刑部分，同案被告張男則對量刑、犯罪事實都不爭執，賴男也說，一審量刑過重，希望二審能從輕發落。

賴男律師則說，一審國民法官在判決書的附記事項有記載，殺人是死刑、無期徒刑及最重15年有期徒刑，因為礙於法律規定的量刑，僅能量處無期徒刑，顯然一審國民法官也認為此案有違罪刑相當，希望二審能適用刑法49條減輕其刑。

不過代表死者家屬的告訴代理人則說，一審國民法官開庭時，賴男曾希望量處死刑，如今卻主張量刑過重，可見辯詞前後有翻異，家屬是希望賴男能夠量處死刑，不應該減刑。

檢方主張，此案國民法官未將移送量刑前社會化鑑定報告，列入爭點之中，審理程序有違誤，因此提出上訴。

受命法官賴妙雲諭知此案排定在9月8日續行審理。