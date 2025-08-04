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誘導未成年拍性影像...女國中生畢旅還獻身「鬧人命」 男大生遭判刑
兼職從事外送員的詹姓大學生上網結識國中三年級女生，誘導對方拍攝性影像，並趁女生來台北市畢業旅行時，在萬華區的國小男廁與她發生性關係，台北地院審理，詹與被害女生家屬和解，法官判他緩刑4年。
法官認定詹犯「引誘使少年自行拍攝性影像」罪，判他有期徒刑1年7月，另依「對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪」判詹有期徒刑1年7月，應執行有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，可上訴。
檢方指控，詹2023年6月14日透過通訊軟體MESSENGER及INSTAGRAM與被害人認識並密集交談，詹傳「那我要看你洗澡」、「沒看過好奇心使我作祟」、「沒看過你全身」的訊息合對方，引誘其使拍攝性影像，看完後，詹同意她「收回」。
檢方指控，2023年10月25日，國中女生學校辦畢業旅行到萬華區西門町自由活動，詹與她傍晚相約在西門町商圈見面，帶她去附近的福星小學某建築物1樓男公廁內發生性行為，女生同年11月由家人陪同就醫，發現竟懷有胚胎，對詹提告。
法院審理時，詹坦承不諱，法官依案件筆錄、人工流產同意書、數位鑑識報告等證據，認定詹的自白與事實相符，依法論科。
判決指出，詹警詢、偵訊及審理時都坦承犯行，並與被害人達成調解，目前按期履行分期調解金，被害女生的父親也願意給詹緩刑機會，考量詹的主觀惡性，就誘導少女自拍部分依法減刑，但就詹與少女發生關係部分，不予減刑，訂一執行刑。
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