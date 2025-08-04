男子誆稱清大碩士 詐騙投資金遭判刑1年2月
盧姓男子至某企業應徵程式技術員，謊稱是清大碩士和曾獲台積電委託開發軟體改善機台良率，因而獲聘和詐得新台幣235萬餘元，新竹地院將盧男依詐欺罪判刑1年2月。可上訴。
新竹地方法院判決書指出，民國108年間盧男至新竹市某企業公司應徵程式技術員並獲應聘，盧男學歷為私立中華大學肄業，竟謊稱是國立清華大學資管系碩士班畢業生。
判決書表示，盧男甚至向彭姓企業負責人佯稱，曾因經營半導體產業公司，擁有半導體產業技術與人脈，且與台積電高層熟識，曾受託要開發半導體相關軟體，以改善台積電機台良率。
判決書指出，彭男誤信盧男有相關經驗，因此與盧男簽立契約書，聘請盧男擔任特邀技術顧問，支付60萬元簽約金；盧男另還騙取彭男投資235萬餘元開發相關工作，事後盧男一再拖延，彭男才發現受騙。
法官審酌，盧男不以正當方式賺取金錢，利用被害人對其信任，以虛構曾受託開發半導體軟體，趁機詐取款項，漠視法紀且不尊重他人財產權，所為應予譴責。
法官表示，盧男於審理中猶飾詞卸責，未見反省之意，將盧男依詐欺罪判刑1年2月，犯罪所得295萬8495元沒收。可上訴。
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