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豐原超商外遭砍死…無限夢想總經理曾涉性騷女員工 一審判賠100萬

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豐原超商外遭砍死...無限夢想總經理曾涉性騷 一審判賠100萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市男子詹智能今早在豐原區一家超商，被黃姓男子持西瓜刀砍死，黃男隨後向第二警分局投案，宣稱因女友遭性騷擾才會犯行，經查，詹是「無限夢想」公司實際負責人，曾被旗下女員工指控有6次性騷擾的行為，求償120萬元，但詹辯稱「基於父愛」，一審判詹得賠100萬元，全案上訴二審後，仍在調解中，詹卻已遭不測。

女員工指控，詹智能是她直屬主管，曾多次逾越主管與下屬職場上男女互動分際，對她性騷擾，指控詹從2021年12月至2022年9月，有對她性騷擾6次，性騷擾的行為包括在餐敘時，不斷對她灌酒，還把手伸進她衣服裡，上班期間撫摸他的腰部、手部，以及半夜傳送訊息，以及女生吃豆花，鏡頭卻一直鎖定胸部、乳溝的影片等等。

女員工向台中地院提出損害賠償告訴，以每次20萬元，求償120萬元。

台中地院審理時，詹男辯稱，沒有對女員工性騷擾，全案只有女員工的片面指控，沒有證據，部分行為他是「基於父愛所為」。

台中地院檢視相關證據後，認為詹男涉犯性騷擾，得賠100萬元，不過女員工後來曾向媒體爆料，詹男「賴帳」，全案上訴台中高分院後，目前仍在審理中，也移付調解，未料詹男卻發生不測。

詹智能（57歲）今天上午在豐原區一間超商外被人砍傷，送醫不治，涉案的黃姓男子今天上午11時許，持作案凶刀，前往第二警分局永興所投案，黃男投案時態度冷靜，僅稱「我砍人了，要自首」，警方留置黃男確認後，聯絡豐原警分局帶回詢問，全案將依殺人罪偵辦。

年約41歲的黃姓男子是北部人，不住在台中，辯稱死者「性騷擾」其女友，才會犯行，不過警方對此部分說法存疑，將後續釐清。

無限夢想公司負責人詹智能，今早在豐原區一間超商遭人砍死，歹徒事後向第二警分局投案。圖／翻攝監視器畫面
無限夢想公司負責人詹智能，今早在豐原區一間超商遭人砍死，歹徒事後向第二警分局投案。圖／翻攝監視器畫面

豐原 主管 超商 殺人 職場 下屬 性騷擾 台中市

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