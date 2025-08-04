不滿遭提告...7旬男涉縱火燒燬化工廠 嘉檢起訴
嘉義縣7旬蔡姓男子被控因遭前妻公司提告而懷恨在心，今年4月間至公司縱火燒燬廠房，遭警逮捕否認犯行；嘉檢偵結，以手臂灼傷、監視器畫面等佐證，依放火燒燬建物罪嫌起訴。
水上鄉柳林村的南陽化工廠於今年4月17日凌晨發生火警，因內部置放大量塑膠成品及半成品，火勢延燒迅速，直到清晨撲滅火勢，逾500坪廠房付之一炬。
嘉義縣警察局水上分局當時查訪火場附近民眾，得知起火前有可疑男子騎乘機車徘徊，立即調閱附近監視器，並透過現場遺留跡證與民眾線索，發現工廠1名女員工的前夫72歲蔡姓男子涉有重嫌，立即逮捕蔡男。
警方表示，蔡男的前妻在化工廠上班，蔡男不時騷擾前妻要錢，也曾多次進入工廠找前妻，讓廠方十分困擾；蔡男又於今年4月14日進入工廠尋找前妻，公司負責人對蔡男提出告訴，全案於今年5月下旬依無故侵入建築物罪，判處有期徒刑2個月，可易科罰金。
警方說，蔡男否認監視器畫面中騎機車的男子是自己，不過，蔡男雙手有遭火灼傷痕跡，且監視器有拍到蔡男購買汽油的畫面，加上蔡男遭提告3天後，工廠即遭縱火燒毀，所蒐證的證據都指向蔡男所為，警訊後，依法移送嘉義地檢署偵辦。
嘉檢表示，偵查中，蔡男仍否認犯行，指機車曾借給村莊1名綽號「鱷魚」的男子，但警方查訪住居所村落，並無蔡男所稱的人物。
嘉檢說，蔡男指稱有綽號「鱷魚」男子為辯解之詞，加上檢警調查證據都指向蔡男所為，依放火燒燬建物罪嫌起訴。
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