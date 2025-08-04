高雄某環保公司非法堆200噸廢塑膠 2主嫌起訴

唐姓男子違法在林園區土地收受、堆置廢泡棉、廢橡膠及廢塑膠膜等大量廢塑膠混合廢棄物，檢警獲報後發動搜索，現場統計堆置廢棄物逾200公噸，雄檢偵結，依違反廢棄物清理法起訴唐男、林男等2人。

保七總隊表示，唐男設有合法清除公司，且領有清除許可證，但並未經主管機關許可堆置廢棄物，他卻長期提供林園區土地，向其他廠商收受廢棄塑膠混合物後，再於廠區內支解破碎。

但廢棄物初步處理後，唐男卻無去化管道，最後直接堆放在廠區內，幾年下來越積越多，唐男直接棄置不理，任由廢棄物在露天存放場風吹、雨淋。

保七總隊第三大隊接獲高雄地檢署指揮，耗費數月積極編排勤務跟監、埋伏，另會同環境部環境管理署，大量比對廢棄物清除許可車輛追蹤系統資料，進入多間公司行政稽查，釐清廢棄物來源。