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726罷免完封 國民黨宜蘭黨部主委遭起訴後首吐心情：法官會還我清白

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

全台偵辦國民黨縣市黨部主委涉幽靈連署案，宜蘭縣黨部主委林明昌遭起訴後斷絕對外發言，最近726大罷免藍委全保住，他終於吐了一口怨氣。今天受訪表示，針對宜蘭罷免綠委連署過程，他不知道作假、他沒有作假，也從未要求作假，對質測謊或神明發誓都可以，相信法官會還給他清白。

宜蘭公民團體「滿城封宇」罷免民進黨立委陳俊宇，被查出黨工在一階的4000多份連署書中部分涉及抄寫偽造，地檢署收押書記長等3名重要幹部，最後起訴縣黨部主委林明昌、書記長俞凌傑、總幹事陳堅豐、黨部主任李姿慧等12名黨工。林明昌對自己有信心，未料偵訊時以80萬元交保，之後又遭檢方起訴，從此斷絕對外說明，也未再踏入縣黨部。

林明昌起訴後今首度接受採訪表示，檢察官偵辦過程中，對他有利的事實說明全都不採用，胡亂栽贓，牛頭不對馬嘴就起訴他，他相信法院是公正的，法官查明真相後一定會還他清白。

林明昌說，他以前每周去縣黨部一到二次，走進去打個招呼就上二樓辦公室，不常去，不知道是哪兩天、是誰在一樓抄寫名冊；至於說他支付每名黨工1000元至1500元抄寫報酬，更是無中生有，黨中央支付書記長及總幹事薪水，因其餘林林總總開銷經費拮据，他不定時交付10萬元零用金給大家當成必要支用，這錢很早就給了，不知道他們把部分零用金拿去付給抄寫名冊的人。

他說，一再囑咐連署合法，不可作假，同時也有line通訊對話佐證，今年2月初黨中央即催促把連署書送件到中央選委會，他仍要求一切必須合乎選罷法，甚至還說他主委可以不做，大家絕對不能違法，所以送件時間才會拖到最後一天截止期限，2月19日當天送件。

至於年終尾牙併同李德旺副主委退休餐宴，他一起參與歡送聚餐，有人說他當場聽到且知道抄寫，或看到黨部有人抄寫名冊。林明昌批檢察官押人取供，絕非事實，他可以跟說這些話的人對質、接受測謊或神明發誓，沒有的事就是沒事，否則對他太不公平，他行事坦蕩、問心無愧，盼法官詳加調查，還他一個公道。

宜蘭縣黨部主委林明昌遭起訴後斷絕對外發言。他今天首度受訪表示，他不知道作假、沒有作假，也從未要求作假，相信法官會還他清白。記者戴永華／攝影
宜蘭縣黨部主委林明昌遭起訴後斷絕對外發言。他今天首度受訪表示，他不知道作假、沒有作假，也從未要求作假，相信法官會還他清白。記者戴永華／攝影
國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌出示通訊對話，他曾要求黨部書記長可以關心連署、可以從旁協助，但一定要依法辦理，遵照選罷法處理。記者戴永華／攝影
國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌出示通訊對話，他曾要求黨部書記長可以關心連署、可以從旁協助，但一定要依法辦理，遵照選罷法處理。記者戴永華／攝影

法官 黨工 宜蘭 大罷免 連署書 檢察官

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