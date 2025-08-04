立委鄭天財阻擋民進黨立委進議場 氣憤說「燒掉」獲不起訴

國民黨立委鄭天財去年底在立法院阻止民進黨籍立委進入議場說「你們全部進去我就把它燒掉！」挨告恐嚇公眾罪。台北地檢署今偵結，認為在劍拔弩張激動氛圍中，一時氣憤口出言論，難認恐嚇公罪主觀犯意，給予不起訴處分。

立法院去年底修正公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法等3大法案，在野黨、執政黨發生衝突。鄭天財被控去年12月18日晚上9時許，在立法院門口與多名國民黨籍立委擋在門口，阻止民進黨籍立委進入議場，對民進黨籍立委、現場抗議民眾說「你們全都進去啦！你們全部進去我就把它燒掉！」涉恐嚇公罪罪。

檢方指出，根據現場國內外多家媒體拍社報導，且勘驗錄影畫面等認定鄭天財確實說過這兩句話，但案發現場雙方立委正對民進黨籍立委欲進入立法院爆發嚴重衝突，雙方對峙下持續發生推擠、相互叫囂喊話，處在劍拔弩張的激動氛圍中，鄭天財爭吵下一時氣憤說出「你們全部進去我就把它燒掉！」等言論。